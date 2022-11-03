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  • Sivas'ta üst geçit yapıldı 20 metrelik yol 200 metreye çıktı. Ha dünya turuna çıkmışsınız ha bu üst geçitten geçmişsiniz

Sivas'ta üst geçit yapıldı 20 metrelik yol 200 metreye çıktı. Ha dünya turuna çıkmışsınız ha bu üst geçitten geçmişsiniz

Sivas'ta yapılan yaya üst geçidi, uzunluğuyla dikkat çekiyor. Her iki tarafında da engelli rampası bulunan üst geçit, rampadaki eğim nedeniyle yaklaşık 200 metre uzunluğunda. 

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 12:25
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Ha dünya turuna çıkmışsınız ha bu üst geçitten geçmişsiniz. Sivas'ta üst geçit yapıldı 20 metrelik yol 200 metreye çıktı

Sivas'ta üst geçit yapıldı 20 metrelik yol 200 metreye çıktı. Ha dünya turuna çıkmışsınız ha bu üst geçitten geçmişsiniz
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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde engellilerin unutulmadığı yaya üst geçidinde sağlıklı vatandaşlar unutulunca ortaya çok ilginç bir görüntü çıktı.

İHA'da yer alan habere göre, 200 metre uzunluğundaki yaya üst geçidi engelliler için fayda sağlarken, uzunluğundan dolayı üst geçidi çok az kişi kullanıyor.



VATANDAŞLAR TEHLİKELİ YOLU TERCİH ETMEK ZORUNDA KALIYOR
Şehir girişinde, Sivas-Kayseri karayolu üzerinde geçtiğimiz yıllarda inşa edilen yaya üst geçidi rampadaki eğim nedeniyle yaklaşık 200 metre uzunluğunda. Engelli vatandaşlar tekerlekli sandalye ile hafif bir eğim verilen üst geçitten kolaylıkla karşıya geçebiliyor.

Öte yandan sağlıklı vatandaşlar yolun karşısına geçmek için 20 metrelik mesafe için 200 metre yürümek zorunda kalıyor. Bu nedenle az sayıda kişi karşıya geçmek için yaya üst geçidini kullanmayı tercih ediyor. Çok sayıda kişi güvenli bir şekilde yaya üst geçidini kullanarak karşıya geçmek yerine tehlikeli olanı tercih edip araçların arasından karşıya geçmeyi seçiyor.

"UZUN BİR ÜST GEÇİT OLDUĞU İÇİN KULLANMIYORUZ"
İlçe sakinlerinden İbrahim Işık, uzunluğu nedeniyle üst geçidi kullanmadığını söyleyerek, “Gördüğünüz gibi bu üst geçidi kullanmadan karşıdan karşıya geçtim. Sadece ben değil herkes yoldan geçiyor. Bana göre uygunsuz ve uzun bir üst geçit yapıldı. Bende daha güzel bir üst geçit yapılabilirdi. Uzun bir üst geçit olduğu için kullanmıyoruz. Yol tehlikeli daha uygun bir üst geçit yapılsa onu kullanırız. Neden kendimizi tehlikeye atalım” dedi.

MERDİVEN İSTİYORLAR
Ali Osman Artemiz, üst geçidin rampalarının yanında sağlıklı vatandaşlar için merdiven yapılmasını talep ederek, "Ben bu yolu ölüm geçidi olarak tabir ediyorum çünkü çok kaza oluyor. Bu üst geçit çok fazla kullanılmıyor. Kullananlarda fotoğraf çekilmek için çıkıyor. Yapısal olarak çok uzun bir üst geçit. Buranın kısaltılarak daha kullanışlı hale getirilmesini istiyorum” diye konuştu.

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Abbas
3.11.2022 12:36
Bir sivaslı olarak utandım  
 
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