Askerden yeni dönmüştü işsizdi. İşte 20 yaşındaki muhtarın hikayesi

Kızılova köyünde ikamet eden 20 yaşındaki Eray Koyurga'nın köyü, yoğunluk sebebiyle istifa eden muhtar sonrasında muhtarsız kaldı. Köyde yeni muhtarı belirlemek için seçime gidildi. Askerden yeni dönen ve işsiz olan Koyurga, genç yaşına rağmen öne çıkarak muhtar adayı oldu.

6 OY FARKLA MUHTAR OLDU

Koyurga, iki aday bulunan muhtarlık yarışında 6 oy farkı ile rakibini geçerek muhtar seçildi. Türkiye'nin en genç muhtarlarından biri olan Koyurga, köyle ilgili işlemler için gittiği resmi dairelerde şaşkınlıkla karşılanıyor. Koyurga, birçok kişinin muhtar olduğuna inanmakta güçlük çektiğini belirtti.

"KÖYLÜLER DESTEK OLUYOR"

Koyurga, muhtarlığın aklının ucundan geçmediğini ama köy sakinlerinin ısrarı üzerine aday olduğunu belirti, "Eski muhtarımızın istifa etmesinin ardından ara seçim yapılması gerekti. Benim kazanacağıma dair çok umudum yoktu. Seçim sürecinde iki aday vardı, karşı tarafı 26 oy olarak kazandım, kazandığımı duyduğumda da çok mutlu oldum. Verilen oylar sayesinde Sivas merkez Kızılova köyünün yeni muhtarı seçildim.

Köyüme ve köy halkıma elimden gelenin fazlasıyla hizmet edeceğim. Genç yaşta muhtar olmak çok güzel bir his, bu yaşta bu mertebelere ulaşmak gurur verici. Köyümüz için ilk olarak altyapı ve parke projesini hayata geçirmek istiyorum. Bu en temel ihtiyaçlarımızdan.

Köylüler arkamda duruyor, hep birlikte el ele vereceğiz köyümüzü daha güzel hale getireceğiz. Resmi kurumlarda işlerimi halletmeye gittiğimde muhtar olduğumu duyanlar şaşırıyor mutlu oluyorlar ve tebrik ediyorlar." dedi.

"YAŞLI MUHTARLAR SÖYLEDİKLERİMİZİ UNUTUYORDU"

İHA'nın haberine göre, köy sakinlerinden Davut Kömür, eski muhtarların yaşlı olduğunu ve söylenen işleri unuttuklarını belirterek, "Eray için 'çok genç bunu niye aday yaptınız, desteklediniz' diyenler oldu. Fakat daha iyi çalışacağına hizmet edeceğine inandık ve köy halkı olarak Eray’ı seçtik. Köyümüzde yaşlı muhtarlar vardı, ne söylesek unutuyorlardı. Şimdi de muhtarımızdan hizmet bekliyoruz inşallah o da bizim beklentimizi karşılayacak." ifadelerini kullandı.