Siyah domates kansere iyi gelir mi?

Bir üretici, Meksika’daki arkadaşının tavsiyesi üzerine kanserin baş düşmanı olarak bilinen siyah domates ekti ve üretmeye başladı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Siyah domates kansere iyi gelir mi?

Üretici Murat Yılmaz, tohumluk dikimden yüzde 100 verim aldıklarını ve bir sonraki sene 3 dönümlük arsaya ürünü dikeceklerini söyledi.Düzce'nin Yenitaşköprü köyünde üretici Murat Yılmaz, siyah domates yetiştirdi. İlk önce tohumluk dikim yapan Murat Yılmaz'a fikri Meksika'daki bir arkadaşı verdi. Siyah domatesin kanserin baş düşmanı olduğunu ve sağlığa birçok faydası olduğunu öğrenen Yılmaz, ilk olarak 5 fideyi toprakla buluşturdu. İlk ürününü almaya gün sayan Yılmaz, gelecek sene siyah domates üretimini arttırarak 3 dönümlük arsa üzerinde dikim yapmayı kafasına koydu“ÖNCELİĞİMİZ TÜKETİM DEĞİL”Siyah domatesin şifa deposu ve kanserin baş düşmanı olduğunu öğrendiklerini ve ilk dikimleri tohum olarak kullanacaklarını söyleyen Murat Yılmaz, “İlk gördüğümüzde şaşırdık. Arkadaşımız Meksika'ya gitti. Orada bu domatesi görünce, bizde Düzce'nin verimli topraklarında bunu denemeyi arzuladık. 5 fide ile başladık. Bu sene tüketim değil, üretim odaklı düşünüyoruz.Domatesin siyah olduğunu fark edince araştırma yaptıklarını belirten Yılmaz şunları aktardı:“Bir çok hastalığa iyi geldiğini ve kanserin baş düşmanı olduğunu öğrendik. Bu sene tüketim değil üretim yapacağız. Tohumlarından istifade edip seneye bunu ilimizde yaygınlaştıracağız.KANSERLE MÜCADELESiyah domatesin çok farklı bir tadı olduğunu aktaran çiftçi Ercan Şahin ise “İlk defa denediğim için pek bir şey anlamadım. Sonrasında araştırdım, kanser başta olmak üzere, birçok hastalığa iyi geldiğini öğrendim. Bu yüzden de tohumlarını ekmeyi tercih ettik. Denedik ve çok şükür amacımıza vardık.” şeklinde konuştu.Siyah domates genellikle Akdeniz ülkelerinde yetişiyor. Antioksidan özelliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca ülser, reflüye iyi geldiği biliniyor. İçindeki lif, bağırsaklardaki flora oranını da koruyor. İlaç sanayinde de kullanılan siyah domates, sivilce ve akne gibi sorunlarla savaşıyor, yaşlanmayı geciktiriyor. İHA

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