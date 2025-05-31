‘Siyah Kalp’ de ekranlara veda etti

Show TV’de Perşembe akşamları ekrana gelen ‘Siyah Kalp’, önceki akşam yayınlanan 34. bölümüyle final yaptı. Dizi, Total’de aldığı 4.32 reytingle 1., AB’de aldığı 3.37 reytingle 2. ve ABC1’de aldığı 4.23 reytingle yine ilk sırada yer alarak ekranlara veda etti.

Kadrosunda Hafsanur Sancaktutan, Burak Tozkoparan, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Ece Uslu, Esra Dermancıoğlu, İlker Aksum, Işıl Yücesoy gibi isimlerin bulunduğu dizi, 12 Eylül 2024’te ilk kez izleyici karşısına çıkmıştı. Ece Uslu’yu uzun zaman sonra televizyonda izlemek keyifliydi. Hafsanur Sancaktutan ile Burak Tozkoparan ikilisi, enerjilerini izleyiciye yansıtmayı başarmıştı. Keza, Leyla Tanlar ve Aras Aydın da harika ikili olmuşlardı. ‘Siyah Kalp’, iz bırakan yapımlardan birisi oldu. Oyuncuların performansları sosyal medyada çok konuşuldu. Zaman zaman reytinglerde yaşadığı düşüş eleştirildi. Son dönemlerde dizinin konusunun tıkandığı noktasında eleştiriler, sosyal medyada sıkça tartışıldı. Kanal, aldığı kararla dizinin final yapmasına karar verdi. Tüm ekibin emeğine sağlık.

Dizi, genç yaşta ikiz çocuklarını terk eden Sumru’nun yeni ailesinden çocuklarını saklama hikâyesini anlatıyordu.

Lalenin büyüleyici sanat yolculuğu

İstanbul Lale Müzesi, yine harika bir sergiye ev sahipliği yaptı. ‘Uluslararası 2. Tulipomania: Lale Çılgınlığı’ sergisi, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sundu.

Lale Müzesi ve Lale Vakfı Başkanı Salih Arslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen sergide 45 sanatçının ‘lale’ temalı eserleri sergilendi. Ressam İsmail Acar da sergiye 10 eseriyle katıldı. Sergide, uluslararası alanda çalışmalarını sürdüren, dünya müzelerinde eserleri yer alan Sultan Adler’in ‘Aşk Mektubu’ başlıklı yeni serisi de sergilendi.

Oyuncu ve sunucu Seren Fosforoğlu da lalenin sanat tarihindeki izlerini büyüleyici eserlerle yeniden yorumlayan sergiye katılan isimlerdendi.

Zeliha Sunal’dan aşk dolu ‘Bi Kahve’

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Zeliha Sunal, yeni şarkısı ‘Bi Kahve’yi Ossi Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Emrah Demiralp’e ait şarkının düzenlemesini Özhan Unakıtan yapmış. Oldukça enerjik olan şarkıya İlhan Safranti’nin yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Aşk dolu sözlerin hareketli altyapı ile harmanlanarak sunulduğu ‘Bi Kahve’de sevgiliye duyulan özlem anlatılıyor.

Zeliha Sunal, kendine has tarzı ve yorumuyla yine hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.