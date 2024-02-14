Siyanür faciasının yaşandığı maden için verilen karar ortaya çıktı. Mahkeme felaketi işaret etmiş

Anayasa Mahkemesi’nin Erzincan İliç’te toprak kaymasının meydana geldiği Çöpler Altın Madeni'yle ilgili 1 Kasım 2023’te verilen, 16 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan “hak ihlali ve yeniden yargılama” kararı verdiği ortaya çıktı.

Anayasa Mahkemesi üyeleri Muammer Topal, Selahaddin Menteş, Muhterem İnce imzalı Anayasa Mahkemesi Birinci Bölüm kararında tarım ve hayvancılığa ve çevreye verilebilecek olası zararların yüzeysel biçimde araştırıldığı, gerekli özenin gösterilmediği ifade edildi. Aynı zamanda, söz konusu kararda Eşref Demir isimli başvurucunun Erzincan İliç Yakuplu köyü mevkiinde yaşadığı yer aldı.

Anayasa hukukçusu Tolga Şirin’in, “Yargı kararlarını uygulayın. Çevre sağlığıyla ve insan hayatıyla oynamayın” ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından duyurduğu kararda, Erzincan İliç’te yaşayan Eşref Demir isimli başvurucunun yaptığı bireysel başvuru, şu şekilde özetlendi:

“Bilirkişi raporunda; ÇED olumlu kararında projenin kümülatif kirlilik etkisinin irdelendiği, su kaynaklarının korunmasını sağlayacak tedbirlerin taahhüt edildiği, projenin kimyasal kullanımı açısından ilave bir yük getirmeyeceği, ÇED raporunda atık depolama hususu yer almasa da bu konunun bölgedeki tesisler için daha önce hazırlanan başka bir ÇED raporu kapsamında kaldığı, projenin insan ve çevre sağlığına etkilerinin kabul edilebilir sınırların altında olduğu belirtilmiştir.”

Mahkeme, bilirkişi raporunu hükme esas alarak 28 Eylül 2019 tarihinde davanın reddine karar verdi.

YENİDEN YARGILAMA KARARI

Vatandaşın başvurusunda belirlenen hak ihlali sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki açıdan fayda olduğu ifade edilmiş ve kararın gönderildiği yargı mercilerinin yapması gereken şeyin, yeniden yargılama işlemlerini başlatmak ve Anayasa Mahkemesi’ni ihlal sonucuna ulaştıran nedenleri gideren yeni bir karar vermek olduğu belirtilmiştir.