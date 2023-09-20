Siyaset etiği kayboldu gitti

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı özel görüşmeyi ve sözleşmeyi açıklarken şöyle dedi

-“Bana özel sözleşme ile İçişleri Bakanlığı vaat etti…”

İYİ Parti lideri Meral Akşener dedi ki;

-"Kemal Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili için görüşmeye gittiğimde Abdullah Gül'ün adaylığını bana söyledi."

Tek kelime ile söyleyeyim; İnanamıyorum…

-Bu nasıl siyaset anlayışı?

-Bu nasıl siyasi etik?

-Bu nasıl görüştüğü kişiden onay almadan siyasi nezaketsizlik?

54 yıllık meslek hayatımda izlediğim hiçbir lider bu tabloya neden olmadı.

Ya birlikte açıklama yaparlar ya da aralarındaki özel görüşme konuları aralarında sır olarak kalır.

Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilemedi ya,

Toplumun beklentileri kızgınlığa dönüştü ya,

CHP içindeki liderlik yarışı devam ediyor ya,

CHP zayıf düşürülmek isteniyor ya,

Bundan siyasi rant çıkarmak isteyenler ortalığa çıkıyorlar.

İşte bu siyaset asla bana göre değil.

Hiç kimse kusura bakmasın.

Ben mertçe yapılan siyaseti ve siyasetçileri severim.

Kazanmak isteyen siyasetçilere saygı duyarım.

Kazanmak için karşısındaki rakibini zayıflatmak için kumpas kuran siyasetçileri sevmem.

Değerli okurlarım,

Önce günümüzün popüler siyasetçilerin yaşlıdan, gence yaşlarına bakalım:

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu: 7 Haziran 1941 / 82 yaşında.

MHP lideri Devlet Bahçeli: 1 Ocak 1948 / 75 yaşında

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 17 Aralık 1948 / 74 yaşında.

AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan: 26 Şubat 1954 / 69 yaşında

İYİ Parti lideri Meral Akşener: 18 Temmuz 1956 / 67 yaşında.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: 26 Şubat 1959 / 64 yaşında.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: 3 Mart 1961 / 62 yaşında.

BBP lideri Mustafa Destici: 3 Şubat 1966 / 57 yaşında

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: 4 Nisan 1967 / 56 yaşında.

Adalet Partisi lideri Vecdet Öz: 1 Haziran 1959 / 64 yaşında.

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal: 3 Nisan 1976 / 47 yaşında

TİP lideri Erkan Baş: 14 Temmuz 1979 / 44 yaşında.

BTP lideri Hüseyin Baş: 25 Nisan 1991 / 32 yaşında.

Yaş haddinden emekliliği istenen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca dedi ki;

-“Sayın Cumhurbaşkanımız çok genç değil. Kendisi çok genç olsaydı bize ‘yaşlandı’ diyebilirlerdi. Kendisi devleti idare ediyor. Ama belki de onu düşünüyorlardır. Kan lazımsa kan bulunur.”

Akarca bunları söyleyince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1999 yılında 73 yaşındaki merhum Başbakan Necmettin Erbakan için söylediği söz aklıma geldi:

-“Yaş yetmiş iş bitmiş…”

Erdoğan bugün 69 yaşında ve 26 Şubat’ta da 70 yaşına girecek.

“İşi bitmiş” 70 yaşındaki bir kişi olarak AKP’ye 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde liderlik yapacak.

“İşi bitmiş” bir siyasetçi olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanlığını şöyle yürütmeye devam edecek;

-Anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan…

Allah hepimize sağlıklı ömür nasip etsin.