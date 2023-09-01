Siyaset ve cesaret

Siyasetçi; korkak olmamalı.

Siyasetçi; önce kendine sonra da millete saygı duymalı sözünün eri olmalı.

Siyasetçi; kavgacı değil uzlaşmacı olmalı.

Siyasetçi dürüst olmalı,

Siyasetçi güvenilir olmalı,

Siyasetçi görevinde namuslu, icraatlarında şeffaf olmalı,

Siyasetçi verdiği sözü kesinlikle tutmalı.

Özetle siyasetçi; halka güven vermeli…

Ben;

Anayasayı çiğneyen siyasetçileri hiç sevmem.

Yasaları çiğneyen siyasetçileri de sevmem.

Halkı kandıran siyasetçilerden ise nefret ederim.

Cesur, kararlı, şeffaf ve halka hizmeti Hakk’a hizmet sayan siyasetçileri severim.

Türk siyasetinde çok isim sayarım ama bugün sadece Ankaralıların değil tüm ülkenin sevdiği, saydığı ve güvendiği bir siyasetçiden söz edeceğim;

-Mansur Yavaş…

1955’te Ankara’nın Beypazarı ilçesinde doğan hukukçu Yavaş;

1989-1994 yılları arasında Beypazarı Belediye Meclis üyeliği yaptı.

1994 yerel seçiminde MHP'den Beypazarı belediye başkan adayı oldu, ama seçilemedi.

Yılmadı…

1999’da MHP'den aday olup 8.500 oy alarak, yüzde 51 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanı oldu.

Beypazarı’nı Türkiye’nin gözdesi bir ilçeye dönüştürdü.

Bu başarısı ile 2004’te oylarını artırarak bu kez yüzde 55 oy ile yeniden Beypazarı Belediye Başkanı seçildi.

2009’da MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu ancak yüzde 27 oy alarak rakipleri Melih Gökçek ve Murat Karayalçın'ın ardından seçimi tamamladı.

2014’te MHP tarafından tekrar aday gösterilmedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti ile 21 Aralık 2013 tarihinde CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla parti üyeliğine kabul edildi.

30 Mart 2014’te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde yüzde 43,8' oy aldı ama Melih Gökçek’e karşı seçimi 32.187 oy farkla kaybetti.

Yılmadı…

2019 yerel seçimlerinde CHP’den Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı oldu.

31 Mart 2019'da yüzde 50,93 oy ile 25 yıllık AKP saltanatını sonlandırdı.

Ankaralılara şeffaf ihalelerle hizmet verirken çiftçiye, besiciye, toplu taşımacılara, depremzedelere, yurtsuz kalan öğrencilere kısaca muhtaç olan herkese yardıma koştu.

Adı sürekli Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı olarak geçti.

Meral Akşener’in 6’lı Masa’dan kalkması sonrası Millet İttifakı’na geri dönmek için hem Mansur Yavaş’ın hem Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan edilmesi şartının kabulü ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı oldu.

Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasında Başkan Yavaş şunları söyledi;

"Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim.

Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim.

Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara’da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok.

Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum.

Bu yolda benimle yürümeye var mısınız?

Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek, Ankara’yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız?

Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup, zorlu ekonomik koşullarda dayanışma ile kentimizi yönetmeye var mısınız?

Sizlerle gurur duyuyorum. Burada yankılanan gür sesi herkesin duyduğuna yürekten inanıyorum. Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’e yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir hâle hep birlikte getireceğiz."

İşte siyasetçilerde olması gerek; kendine güven ve seçmene saygı tam da budur.

Şimdi bu açıklamadan sonra gelelim akıllara gelen sorulara;

1. CHP’den aday olmaya devam mı edecek?

2. İYİ Parti tarafından mı aday gösterilecek?

3. Millet İttifakı’nın adayı mı olacak?

Yavaş’ın, “Rozetsiz Başkanlık” sözlerinin şifresi de şudur:

-İttifak çağrısı…

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun “Ankara’da ve İstanbul’da aday çıkartacağız” açıklamasını Meral Akşener ittifak kapısını açık bırakarak düzeltse de kulislere yansıyan şudur:

-İstanbul’da CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu.

-Ankara’da İYİ Parti’nin adayı Mansur Yavaş.

Öyle ya da böyle bu iki büyükşehirde CHP ve İYİ Parti ittifakı mutlaka kurulmalı.