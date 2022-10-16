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Sizce bu iki patates kaç lira. Satıcı satamıyor alıcı alamıyor

İki patatesin 1 kilo 400 gram geldiğine ve 14 lira ettiğine dikkat çeken CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, “Ne bunu satıcı satabiliyor ne alıcı alıp kendi sofrasına bir yemek yapabiliyor” dedi.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 11:28
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Sizce bu iki patates kaç lira. Satıcı satamıyor alıcı alamıyor

Sizce bu iki patates kaç lira. Satıcı satamıyor alıcı alamıyor
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ANKA
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut ve partilileriyle birlikte Burdur’un Gölhisar ilçesinde pazar esnaflarını dinledi. Pazarda eline patates alarak açıklama yapan Göker hem üreticinin hem de alıcıların sıkıntı yaşadığını belirtti.

Göker şunları söyledi:
"İl Başkanımız, İlçe Başkanlarımız ve Kadın Kollarımızla birlikte Gölhisar pazarını geziyoruz. Pazar’da hem üretici hem de alıcı ciddi anlamda sıkıntılar yaşıyor. Bu patatesi niye gösterdiğimi merak ediyorsunuz. Şu iki patates toplamda 1 kilo 400 gram ve 14 lira ediyor. Yani ne bunu satıcı satabiliyor ne alıcı alıp kendi sofrasına bir yemek yapabiliyor. Bu sıkıcı ekonomik şartların içinden çıkmanın tek yolu da sandığı bir an önce getirmek, çiftçiye yönelik ekonomik politikaları bir an önce hayata geçirmek."

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Furya
16.10.2022 11:49
Orta kalite bir kot pantolon, olmuş 800 lira, yakında çıplak dolaşacağız  
 
Sefalet
16.10.2022 11:39
Bir küçücük karnıbahar 30 tl pırassa bir demet 20 tl salatalık 25 tl bu soğan 10 tl patates 10 tl tavuk kg 45 tl yumurta küçük boy70 tl 50 senedir böyle zam pahalılık görülmedi  
 
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