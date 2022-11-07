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Nasıl pişirilen patates yararlı?

Milyonların sevdiği patates kimine göre yararlı kimine göre ise zararlı. Peki, siz patatesi nasıl seviyorsunuz? Zararını indirgiyerek patates yemek ister misiniz? İşte yanıtları…

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 14:17
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Patates faydalı mı?

Nasıl pişirilen patates yararlı?
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Bilim insanları haftada dört kez patates yemenin yüksek tansiyon riskini artırdığına dikkat çekti. Üstelik sağlıklı olduğu düşünülen fırınlanmış ya da haşlanmış patates veya patates püresi olması tehlikenin boyutunu değiştirmiyor. Çünkü bunların da en az cips kadar tansiyonu yükselttiği vurgulandı.

Araştırmacılar ne şekilde olursa olsun patatesi fazla tüketmenin tansiyon sorunlarına yol açtığını ve bunun sorumlusu olarak da nişastadan şüphelendiklerini vurguluyor. Daily Mail'in haberine göre; cips ise kızartma işlemine maruz kaldığı için başka sağlık riskleri doğuruyor.

Patatesteki nişastalı karbonhidratların vücutta hızla şeker haline dönüşerek, kan şekerini keskin bir şekilde yükselttiğine dikkat çeken uzmanlar, kan şekerinin sorunlara neden olabileceğinin altını çizdi. Araştırmacılar, İngiliz Tıp dergisinde yayımlanan bu çalışma için 187 bin erkek ve kadın verilerini mercek altına aldı.

Sonuçlar açıklandı. Buna göre düzenli olarak patates yiyen kadınların kan basınçlarının erkeklerden daha yüksek olduğu anlaşıldı. Genel olarak, pişmiş, haşlanmış veya patates püresini haftada dört veya daha fazla yiyen erkek veya kadınların ayda en az bir kere patates yiyenlere kıyasla yüzde 11 risk altında oldukları açıklandı.

Haftada dört veya daha fazla cips yiyen kişilerin yüksek tansiyon riski ise yüzde 17 artıyordu.

PATATESİN ZARARLARI NELER?

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akif Vatankulu patatesin zararları hakkında bilgiler verdi ve şunları söyledi:

"Yüksek tansiyonun kalp hastalıkları için en büyük risk faktörlerinden olması, yüksek tansiyona neden olan besinlerle ilgili çalışmalar yoğun olarak yürütülmektedir. Bu besinlerden biri patatestir.
Patates, yoğun glisemik yükü ve potasyum içeriğinden dolayı yüksek tansiyon nedeni olduğu üzerine bazı çalışmalar yürütülmüştür. Uzun süreli, haşlanmış ya da fırında, patates tüketmenin muhtemelen yoğun gilsemik yükünden dolayı antioksidan mekanizmayı bozması ve inflamasyona neden olması, yüksek tansiyona sebep olur. Bunun yanı sıra patatesi diyetinin kilo aldırıcı etkisi vardır, vücuttaki yağ dokusunu artırır ve yüksek tansiyona sebep olabilir"

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