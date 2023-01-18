Pedofiliyi savunan imam bu kez de karma eğitimi hedef aldı. Skandal sözleri Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’ın geçtiğimiz Ağustos ayında kadınları ve çocukları giydikleri kıyafetler üzerinden hedef aldığı, “Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun” ifadeleriyle tepki çekmişti.

Çıkan haberlerin ardından gözaltına alınan Dörtbudak, Emniyet’teki ifadesinin ardından serbest bırakılmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

BU KEZ DE KARMA EĞİTİMİ HEDEF ALDI

İmam Dörtbudak’ın bu kez vaazında karma eğitimi hedef aldığı ortaya çıktı.

Dörtbudak, vaazında şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızı okutalım. Tamam okutun. Allah’ın ilk emri oku. Biz sadece oku yönünü alıyoruz. Ama ne şekilde oku. Kadın erkek karışık bir şekilde. Edebinden, hayasından sıyrılacak bir şekilde. Erkek öğretmenlerin kızlara ders vereceği bir ortamda. Kadın öğretmenlerin açık-seçik bir şekilde erkeklere ders vereceği bir ortamda. Bunlar cenabı Allah’ın arzu ettiği bir okuma sistemi değildir.”

EĞİTİMCİLERDEN İMAMA SERT TEPKİ

Cumhuriyet'e konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Birlik Sendikası’ndan Nihan Soycan, imamın karma eğitimi hedef almasını değerlendirdi.

Özbay, “İmam Dörtbudak’ın karma eğitimi hedef alan vaazı suçtur. Böyle bir vaaz verilmesine müsaade eden ya da bu vaazdan sonra harekete geçmeyen yöneticiler de bu suça ortak olmaktadır” dedi.

“İMAM HAKKINDA DERHAL İŞLEM YAPILMALIDIR”

Özbay, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Kız çocuklarının okullaşma oranının en düşük olduğu illerden birinde insanlara din adı altında ‘Kızlarınızın erkeklerle aynı sınıfta eğitim görmesi, erkek öğretmenden ders alması ahlaksızlıktır’ demek ise zorunlu eğitime rağmen açık bir eğitimsizlik çağrısı olduğu için ayrıca suça teşviktir. Beğenseler de beğenmeseler de Türkiye laik bir cumhuriyettir ve Başöğretmenimizin kurduğu bu ülkede eğitim, yasalarımızda altı çizildiği üzere karma şekilde verilmektedir. Eğitim-İş olarak altını çiziyoruz: karma eğitim, laik bir ülkedeki eğitim sisteminin olmazsa olmazıdır. Çağdaş eğitim doktrinleri ve öğrencilerin ileride karşı cinsiyetteki bireylere eşit bakabilmesi açısından hava kadar şarttır. Bu kadar hayati bir konuyu kimsenin şeriat düşlerine, karanlık planlarına kurban etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Haddini aşan imam hakkında derhal işlem yapılması çağrısında bulunuyoruz.”

“EĞİTİM SİSTEMİ GERİCİLİĞİN KUŞATMASI ALTINDA”

Karma eğitim karşıtı söylemlerin yeni olmadığını belirten Soycan, “Türkiye eğitim sistemi yıllardır gericiliğin ve piyasacılığın kuşatması altında. Bir taraftan tarikat, cemaat, dinci kuruluşlar aracılığı ile karma eğitim ve eğitimde laiklik hedef alınıyor. Hızla imam hatipleşiliyor, değerler eğitimi adı altında zorunlu din dersleri dayatılıyor, MEB kaynakları gerici vakıf ve derneklerle imzalanan protokollere savruluyor” dedi.