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Redmi Note 12 4G'nin özellikleri belli oldu

Redmi'nin yeni cihazı Note 12 4G'sinin teknik özellikleri belli oldu. Cihaz, Geekbench üzerinde görüntülendi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 15:51
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Redmi Note 12 4G'nin teknik özellikleri belli oldu

Redmi Note 12 4G'nin özellikleri belli oldu
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Redmi Note 12 4G, gücünü 6 nm üretim sürecinden geçen Snapdragon 680 işlemcisinden alacak. Dört adet 2.4 GHz hızında Cortex-A73 ve dört adet 1.8 GHz hızında Cortex-A53 çekirdeklerine sahip. Snapdragon 680, grafik işlemcisi ihtiyacını da Adreno 610 ile karşılıyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Redmi Note 12 4G, Geeknbench’in tek çekirdekli testinde 422, çok çekirdekli testinde ise 1.252 puan aldı.

Akıllı telefon; 6.67 inç büyüklüğünde ve 120 Hz hızında Full HD+ AMOLED ekrana sahip olacağı açıklandı. Cihazın arka panelinde 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 2 Megapiksel makro kamera yer alacak. Ön tarafta da 13 Megapiksel özçekim kamerası bulunacak.

33W hızlı şarjla desteklenen Redmi Note 12, 5.000 mAh bataryaya sahip olacak. Yazılım olarak Android 13 işletim sistemiyle gelecek telefon, MIUI 14 arayüzünü destekleyecek.

165,66 x 75,96 x 7,85 mm boyutlarına olacak cihazın ağırlığı da 183,5 gram ağırlığında olacak. Akıllı telefonun ek özelliklerinde çift bant Wi-Fi, NFC ve Bluetooth 5.0 sahip olacağını belirtmek gerekiyor. Cihazın tanıtım tarihi ve fiyat etiketi için şu an için belli değil.

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