15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Google'ın akıllı telefonu çıkıyor. Pixel 8 Pro'nun özellikleri sızdı

Google'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı telefonu Google Pixel 8 Pro'nun tasarımı ve özellikleri sızdı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 09:29
Takip Et

Google Pixel 8 Pro tasarımı ve özellikleri sızdı

Google'ın akıllı telefonu çıkıyor. Pixel 8 Pro'nun özellikleri sızdı
+
Aa
-

Google, yeni Pixel 8 modellerinin tasarımlarını baştan aşağı değiştirmek yerine ufak değişikliklerde bulunacağı aktarıldı.

Akıllı telefonun Pixel 7 Pro’ya benzediği belirtilirken üçlü kamera kurulumunun tek parça birleşmesi gibi bazı farklılıkları da tasarımın detayı olarak görülüyor.

Ayrıca kameraların, telefonun piyasada rekabetçi olmasını sağlayacak sensörlere yer vereceği düşünülüyor.

Yeni çıkarılacak cihazın bir alt modeli olan Pixel 7 Pro’da 50 Megapiksel ana, 48 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel geniş açı sensörü bulunuyordu.

Paylaşılan yeni cihazın tasarımında selfie kamerası gömülü bir ekrana yer vereceği gözüküyor.

Ekranın, 6.52 inçlik OLED panel olacağı ve Tensor yonga setinden güç alacağı düşünülüyor. Yonga seti, AMD RDNA 2 mimarisine sahip olabilir olarak tanımlanıyor.

İŞTE GOOGLE PİXEL 8 PRO'NUN TASARIMI

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
1
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿Fatih Portakal'ın seçim anketinde dev fark. Tam 1 milyon kişi oy kullandı
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
2
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
4
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
5
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
6
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
7
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
﻿Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
﻿Yunanistan sınırında 2'si FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı
﻿Sürücüler dikkat! Anadolu Otoyolu’nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Anadolu Otoyolu’nda sis engeli
﻿Sürücüler dikkat! Anadolu Otoyolu’nda sis engeli
﻿Gönüllü doktorlar deprem bölgesinde hem hayat kurtardı hem de gönüllere dokundu
﻿Gönüllü doktorlar deprem bölgesinde hem hayat kurtardı hem de gönüllere dokundu
﻿Gönüllü doktorlar deprem bölgesinde hem hayat kurtardı hem de gönüllere dokundu
﻿Muslera'nın performansı büyülüyor
﻿Muslera'nın performansı büyülüyor
﻿Muslera'nın performansı büyülüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.