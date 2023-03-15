Google'ın akıllı telefonu çıkıyor. Pixel 8 Pro'nun özellikleri sızdı

Google, yeni Pixel 8 modellerinin tasarımlarını baştan aşağı değiştirmek yerine ufak değişikliklerde bulunacağı aktarıldı.

Akıllı telefonun Pixel 7 Pro’ya benzediği belirtilirken üçlü kamera kurulumunun tek parça birleşmesi gibi bazı farklılıkları da tasarımın detayı olarak görülüyor.

Ayrıca kameraların, telefonun piyasada rekabetçi olmasını sağlayacak sensörlere yer vereceği düşünülüyor.

Yeni çıkarılacak cihazın bir alt modeli olan Pixel 7 Pro’da 50 Megapiksel ana, 48 Megapiksel telefoto ve 12 Megapiksel geniş açı sensörü bulunuyordu.

Paylaşılan yeni cihazın tasarımında selfie kamerası gömülü bir ekrana yer vereceği gözüküyor.

Ekranın, 6.52 inçlik OLED panel olacağı ve Tensor yonga setinden güç alacağı düşünülüyor. Yonga seti, AMD RDNA 2 mimarisine sahip olabilir olarak tanımlanıyor.

İŞTE GOOGLE PİXEL 8 PRO'NUN TASARIMI