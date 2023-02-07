8 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Deprem bölgesindeki 5 kente SOCAR Türkiye'den akaryakıt desteği

Deprem bölgesindeki 5 kente SOCAR Türkiye'den akaryakıt desteği

Türkiye'yi sarsan iki büyük deprem Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'yı derinden etkiledi. Bu illerdeki ambulans, itfaiye, AFAD ve resmi arama kurtarma araçları, SOCAR Türkiye'nin ilan ettiği istasyonlardan ücretsiz akaryakıt temin edebilecek.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 23:57
Takip Et

SOCAR Türkiyeden deprem bölgesindeki 5 kent için akaryakıt desteği

Deprem bölgesindeki 5 kente SOCAR Türkiye'den akaryakıt desteği
+
Aa
-

SOCAR Türkiye, deprem bölgesindeki 5 ilde faaliyet gösteren ambulans, itfaiye araçları, AFAD ve diğer resmi kurumların arama kurtarma araçlarına ücretsiz akaryakıt desteği sağladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki acil ihtiyaçların tespit ve temini için SOCAR Türkiye'nin çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki bazı istasyonlardan ambulans, itfaiye araçları, AFAD ve diğer resmi kurumların arama kurtarma araçlarına ücretsiz benzin ve motorin sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Arama kurtarma araçlarına sınırlı kapasite ile en hızlı şekilde destek sağlayabilmemiz için deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın bireysel araçlarının yakıt ihtiyaçlarının ücretsiz karşılanması mümkün olmayacaktır.

 İstasyonlarımızın telefonlarının ulaşılabilir olması önem arz etmektedir. Bu kapsam dışında yapılan aramaların ulaşması gereken kişi ve kurumların erişimini engelleyeceğini ve kurtarma çalışmalarını aksatabileceğini önemle hatırlatmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu araçlara 5 kentte ücretsiz akaryakıt ikmali yapacak istasyonların bilgileri şöyle:

"Hatay Dörtyol İlçesi Hidayet Petrol, Gaziantep Şehitkamil İlçesi Özemin Petrol, Kahramanmaraş Onikişubat İlçesi Saylak Petrol, Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi Nempet Yakıt, Adıyaman Merkez And Dereci Petrol, Adıyaman Kahta İlçesi Erdoğanlar Petrol, Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi Atmaca Petrol, Şanlıurfa Eyyübiye İlçesi Bakır Petrol, Şanlıurfa Bozova İlçesi Cankarataş Petrol, Şanlıurfa Birecik İlçesi Özacarlar Petrol." (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
2
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
3
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
4
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
5
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
6
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Meral Akşener'in çöktüğü an. Gözyaşlarını tutamadı
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
7
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
﻿Suriye'de depremde ölü sayısı 1932'ye yükseldi
﻿Suriye'de depremde ölü sayısı 1932'ye yükseldi
﻿Suriye'de depremde ölü sayısı 1932'ye yükseldi
﻿Alman telekom şirketi Türkiye aramalarını ücretsiz yaptı
﻿Alman telekom şirketi Türkiye aramalarını ücretsiz yaptı
﻿Alman telekom şirketi Türkiye aramalarını ücretsiz yaptı
﻿Yardım malzemesi taşıyan kamyonet, tıra arkadan çarptı
﻿Yardım malzemesi taşıyan kamyonet, tıra arkadan çarptı
﻿Yardım malzemesi taşıyan kamyonet, tıra arkadan çarptı
﻿10 il için OHAL kararı Resmi Gazete'de
﻿10 il için OHAL kararı Resmi Gazete'de
﻿10 il için OHAL kararı Resmi Gazete'de
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.