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Senarist ve yapımcı Birol Güven'den depremzedelere yardım çağrısı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremin ardından sosyal medyada enkaz altında kalanlara yardım edilmesine yönelik paylaşımlar yapılıyor. Bunlardan birini de Birol Güven twitter hesabı üzerinden yaptı.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 23:50
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Birol Güven twitter hesabı üzerinden Hataydaki depremzedeler için yardım istedi

Senarist ve yapımcı Birol Güven'den depremzedelere yardım çağrısı
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10 ili birden etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye büyük bir dayanışma içine girdi ve imkanı olan herkes depremzedelerin yardımına koştu.

Çok sayıda ili etkileyen böylesi büyük bir yıkımdan sonra yardım faaliyetlerinin doğru yönlendirilmesi ve enkaz altındaki kişilere acil bir şekilde ulaşılması da büyük önem taşıyor.

Sosyal medya hesaplarından enkaz altında kalan insanların adreslerini paylaşan ve onlara yardım edilmesi konusunda bilgilendirici paylaşımlar yapanlar arasına senarist ve yapımcı Birol Güven de katıldı.

Güven, Twitter hesabı üzerinden "Türker Nacaroglu, Yeliz Nacaroglu, Ege Nacaroglu, Batu Nacaroglu Rönesans Rezidans enkaz altındalar lütfen yardım edin, İnönü bulvari, Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı Rönesans Rezidans No 62 HATAY" notunu düştü ve yardım istedi.

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