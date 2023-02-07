Senarist ve yapımcı Birol Güven'den depremzedelere yardım çağrısı

10 ili birden etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye büyük bir dayanışma içine girdi ve imkanı olan herkes depremzedelerin yardımına koştu.

Çok sayıda ili etkileyen böylesi büyük bir yıkımdan sonra yardım faaliyetlerinin doğru yönlendirilmesi ve enkaz altındaki kişilere acil bir şekilde ulaşılması da büyük önem taşıyor.

Sosyal medya hesaplarından enkaz altında kalan insanların adreslerini paylaşan ve onlara yardım edilmesi konusunda bilgilendirici paylaşımlar yapanlar arasına senarist ve yapımcı Birol Güven de katıldı.

Güven, Twitter hesabı üzerinden "Türker Nacaroglu, Yeliz Nacaroglu, Ege Nacaroglu, Batu Nacaroglu Rönesans Rezidans enkaz altındalar lütfen yardım edin, İnönü bulvari, Ekinci Mahallesi İnönü Bulvarı Rönesans Rezidans No 62 HATAY" notunu düştü ve yardım istedi.