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Batarya başında beklemek tarih oluyor

Enerjinin doğru şekilde ve uzun süreli kullanılabilmesi için çalışan bilim insanları milattan önce 2000'li yıllarda kullanılan teknolojiyi yeniden geliştirdi. Araştırmacılar bataryanın dolması için beklemenin sona ereceğini açıkladı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 14:46
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Sodyum kükürt bataryasıyla ile batarya başında beklemek tarih oluyor

Batarya başında beklemek tarih oluyor
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Milattan önce 2000’li yıllara ait olduğu düşünülen, yaklaşık olarak 13 cm boyutunda olan ve içerisinde bakır ile kaplanan demir çubukların ve de sirke benzeri asidik sıvıların yer aldığı kil çörekler bilim insanları tarafından incelendi.

Neredeyse tüm cihazlarda kullanılan bataryalar sık sık bitmesiyle ve kişileri zora sokmasıyla biliniyor. Öyle ki bazen saatlerce cihazın bataryasının dolması için başında beklemek bile gerekebiliyor.

Avustralya Sidney Üniversitesi’nde çalışan bir grup araştırmacı li-Ion pillerden 4 kat fazla enerjiyi içerisinde barındırabilen sodyum kükürt batarya teknolojisini geliştirdi.

Yapılan açıklamaya göre bu yüksek kapasiteli sodyum kükürt batarya tipi mevcutta kullanmış olduğumuz pillerden hem çok daha ucuza mal oluyor hem de uzun ömürlü.

Ayrıca deniz suyundan işlenebilen erimiş tuzdan yapıldığı için çevreye ve insanlara karşı li-Ion pillerden kat be kat daha az zehirli olduğu ifade edildi.

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