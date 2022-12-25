Çıkarılabilir batarya geri dönüyor. AB şarj aletlerinden sonra bataryaya el attı

Akıllı telefonlar ve tabletlerde günümüzde gömülü bataryalar kullanılırken USB Type-C şarj bağlantı noktalarını zorunlu hale getiren Avrupa Birliği (AB), şimdi de bataryaları hedefine aldı.

AB, cep telefonu bataryalarını daha sürdürülebilir ve tekrar kullanılabilir hale getirmeyi amaçladığını belirterek yeni bir güncelleme yaptığını açıkladı.

ÇIKARILABİLİR BATARYALAR GERİ DÖNÜYOR

AB'nin yeni düzenlemesiyle birlikte çıkarılabilir bataryalı akıllı telefonların geri getirilebileceği ifade edildi. Düzenleme, akıllı telefon üreticilerinin bataryalara daha kolay ulaşılan bir tasarıma geçmelerini gerektireceği belirtildi.

AB'nin yeni yönetmeliği, şu an için parlamento ve konsey tarafından onaylanmadı.

Bahsi edilen yeni değişikliğin; Apple, Google ve Samsung gibi popüler akıllı telefon üreticilerinin pek de hoşuna gitmeyeceği düşünülüyor.