Apple yetkilisi duyurdu: iPhone cihazlarda 12 yıllık özellik sona eriyor

Akıllı telefonların tek tip şarj kullanmasıyla ilgili yasa kabul edildi. Bu durumu değerlendiren teknoloji şirketleri 2024 yılı itibariyle bu sisteme geçeceklerini açıkladı.

Avrupa Birliği'nin kabul etmiş olduğu bu yasadan sonra Apple'ın bağımsız olarak Lightning şarjı tercih ettiği ortaya çıktı. Fakat Apple da bu yasaya uymak zorunda. Konuyla ilgili konuşan şirket yetkilisi (küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı) Greg Joswiak, Avrupa Birliği'nin elektronik cihazlar için tek tip şarj girişine ilişkin düzenlemeye uyacaklarını belirtti. Bu açıklamayla da farklı bir yöntem denemeyecekleri ortaya çıktı.

Avrupa Konseyi, tek tip şarj için teklifin son kez onaylarken, 2024'ten itibaren AB'de satılan cep telefonu, tablet ve dijital kamera gibi ürünlerde Type-C şarj girişine geçiş yapılacağını belirtti.