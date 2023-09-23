Soğanı yatmadan önce çorabınızın içine koyarsanız bakın ne oluyor. Mucize yöntemin faydaları saymakla bitmiyor

Soğanı, ayakların altına koyup uyumanın faydaları ise herkesi şaşkına çevirdi. Mucize gibi yöntemin faydaları saymakla bitmiyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Soğanı yatmadan önce çorabınızın içine koyarsanız bakın ne oluyor. Mucize yöntemin faydaları saymakla bitmiyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Soğanı, ayakların altına koyup uyumanın faydaları ise herkesi şaşkına çevirdi. Mucize gibi yöntemin faydaları saymakla bitmiyor.

İŞTE FAYDALARI…

Gece yatmadan önce ayağınızın altına soğan koyup uyursanız tüm vücudunuz baştan aşağı temizlenir.

Vücutta bulunan tüm bakteriler ve mikroplar emilir. Özellikle ayaklardaki cilt çok ince olduğu için tüm bakteri ve kimyasallar kanınızdan hızla emilir. Bu yöntemler cildiniz pürüzsüz ve vücudunuz temizlenmiş olur.

Havaların soğumasıyla birlikte grip ve soğuk algınlığı vakaları arttı. Bu hastalıklardan korunmak için mutlaka bu yöntemi deneyin.

Yatmadan önce çorabınıza bir soğan koyarsanız soğuk algınlığından daha çabuk kurtulursunuz.

İyileştirme özelliğine sahip olan soğan, hem sizi hastalıklardan korur hem de cildinizi yeniler.

Bununla birlikte soğan, doğal bir antibiyotik olduğu için aynı zamanda doğal bir antibakteriyeldir

Ayağınızın altında kokuya sebep olan bakterileri ve mantar mikroplarını giderir ve ayak kokusunu ortadan kaldırır.

AYAĞA NASIL UYGULANIR?

Beyaz, sarı veya kırmızı hiç fark etmez… Herhangi bir soğan türünü serçe parmak kalınlığında dilimleyin.

Bir dilim soğanı, ayak parmaklarınızın altını kaplayacak şekilde ayağınızın altına koyun ve çorabınızı giyin.

Çorabınızı tamamen giymeden önce ayağınızın kavisini ve topuğunu da kaplaması için ikinci veya üçüncü bir dilim soğan ekleyebilirsiniz.

SOĞAN HANGİ HASTALIKLARA FAYDALIDIR? SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?

Yapılan çalışmalar soğanın içerdiği kuarsetin adlı antioksidan sayesinde yumurtalık, kolorektal gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Özelikle kırmızı soğan, vücuttaki sağlıklı hücrelere zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldıran antioksidan maddeleri, kuru ve beyaz soğana göre daha fazla bulundurmaktadır.

Ayrıca soğanın içindeki kuarsetin, alerjik reaksiyonlara yol açan histaminin bağışıklık hücrelerinde salınımını engellemesine yardımcı olur. Böylelikle soğanın astım veya alerjik problemleri olan kişilerde bağışıklığı desteklemeye yardımcı olduğu bilinmektedir.

Soğanının içeriğindeki kükürt kan inceltici etkisi göstererek kalp kriziyle inme riskini artıran plateletlerin birikimini önler. Soğandan alınan kükürtün hipertansiyon başlangıcını geciktirme ve azaltmaya yardımcı olduğu diğer çalışmalarla tespit edilmiştir.

SOĞANIN KANSERE OLAN FAYDALARI NELERDİR?

Yapılan çalışmalarda allium sebzeleri özellikle mide ve kolorektal kanserlerle ilgili olarak kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Asya Pasifik Klinik Onkoloji Dergisi'nde 2019 yılında yapılan bir araştırma, kolorektal kanserli 833 kişiyi, hastalığı olmayan 833 kişiyle karşılaştırmıştır.

Araştırmacılar, soğan gibi allium sebzelerini düzenli olarak tüketenlerde kolorektal kanser riskinin %79 daha düşük olduğunu bulmuşlardır.

Bir fincan doğranmış soğan ayrıca bir yetişkinin tavsiye ettiği günlük C vitamini alımının en az %13,11'ini sağlamaktadır. Bir antioksidan olarak bu vitamin, kanserle bağlantısı olan serbest radikal bileşiklerinin oluşumuna karşı koymaya yardımcı olur.

Yine de soğandaki hangi bileşiklerin kansere karşı koruyucu etkileri olduğunu doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

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