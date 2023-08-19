Soğan kürü nasıl yapılır? Soğan kürü faydaları neler?

Evde yapılan doğal kürler sağlık sorunları için fayda sağlıyor. Bu kürlerden olan soğan kürü kilo vermeden bağışıklık sistemini güçlendirmeye pek çok fayda sağlamaktadır. Peki, soğan kürü nasıl yapılır? Soğan kürü faydaları neler?

Soğan kürü nasıl yapılır? Soğan kürü faydaları neler?

Kadınlarda adet rahatsızlığına iyi geldiği söylenen soğan kürü bağışıklık sistemi içinde tavsiye ediliyor. Evde yapabileceğiniz soğan kürü tarifini sizler için derledik. Peki, Peki, soğan kürü nasıl yapılır? Soğan kürü faydaları neler?

Metabolizmaya bağlı hastalıklar ortaya çıktığı andan itibaren bu hastalıkların önlenmesi için bazı doğal kürler yapılabilir. Evde yapılan doğal kürler sağlık sorunlarını çözmede önemli bir rol oynuyor. Özellikle de soğan suyu kürü doğru bir şekilde yapıldığında kilo vermede de oldukça etkilidir.

Fazla kilosu olan kişiler soğan kürünü uygulayarak kısa sürede kilo verebilirler. Bunun yanı sıra polikistik over problemi yaşayan kişiler ile menopoza giren kadınlar da soğan kürünü uygulayabilirler. Soğan suyu kürünü uygularken bazı detaylara dikkat etmek gerekiyor.

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SOĞAN KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Öncelikle yemeklik orta boy bir kuru soğan kabuğuyla birlikte sirkeli suda bekletilir. İyice dezenfekte olan soğan daha sonra soğan suyu kürü için kullanılır.

Bu kürün etkili olması için de soğan kabuğu ile birlikte kullanılmalıdır. Sirkeli suda bekletilen soğan dört parçaya bölünür.

Bir kabın içinde kaynatılan klorsuz suyun içerisine dörde bölünen soğan eklenir. Bu halde soğan yaklaşık beş dakika iyice kaynatılır. Hazırlanan bu soğan suyu sabah ve akşam boyu aç karnına içilir.

Bu küre ise 15 gün boyunca devam edilir. Soğan kürü mutlaka 6 aydan önce tekrar edilmemelidir.

SOĞAN KÜRÜ NE İÇİN KULLANILIR?

Soğan suyu kürü doğal bir şifa kaynağı olarak bilinmektedir. Bu kür doğru bir şekilde uygulandığı takdirde pek çok hastalığın da önüne geçilebilir.

Soğan suyu kürü mutlaka doğru bir şekilde hazırlandıktan sonra 15 gün ara vermeden uygulanmalıdır.

Soğan suyu kürü kilo vermede oldukça etkilidir. Özellikle kadınlarda miyom, polikistik over, kıl dönmesi, menopoz ve hamile kalma gibi durumlarda soğan suyu kürü tedavi edici bir özelliğe de sahiptir.

Soğanın içerisinde A, B ve C vitamini bulunuyor. Fosfor, iyot ve kükürt açısından da zengin olan soğan suyu kürü vücutta önemli bir antibiyotik görevi görüyor.

Soğan suyu aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatarak hazmı da kolaylaştırıyor.

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