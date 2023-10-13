Kabuğunu çöpe attığınız için pişman olacaksınız. İnanılmaz faydaları ortaya çıktı

Editör: Naim Arıoğlu

Sarımsak, lezzetli olduğu kadar şifalı bir gıda olduğu biliniyor. Sarımsağın içindeki ve dışındaki kısımlar da çok değerlidir. Sarımsak kabuğu, hastalıklara karşı direnci artıran bir madde içerir.

Sarımsak kabuğunun mucizevi etkilerini duyunca çöpe atmak istemeyeceksiniz.

Sarımsak, eski çağlardan beri hem yemeklere hem de ilaçlara katılan bir bitkidir. Sarımsağın sindirim sistemini düzenlediği, şekerden tümöre kadar pek çok yararı olduğu bilinmektedir.

Halk dilinde doğal antibiyotik olarak adlandırılan sarımsağın faydaları bitmek bilmiyor.

Sarımsağı ilk defa Mısırlılar tedavi amaçlı kullandılar. Sarımsağın yapısında yüzde 84.09 su, yüzde 13.38 organik madde, yüzde 1.53 inorganik madde bulunur. 33 çeşit kükürt bileşiği olan sarımsak; çinko, germanyum, A, B1 ve C vitaminleri içerir.

Sarımsak, saç ve tırnak sağlığından kalp ve damar hastalıklarına, diyabetten cinsel sağlığa, kilo kontrolünden enfeksiyon ve iltihap önlemeye kadar pek çok alanda vücuda fayda sağlar.

Sarımsak kabuğu ise bağışıklık sistemini güçlendiren anti-inflamatuar fenilpropanoid antioksidanlar başta olmak üzere en az 6 farklı antioksidan içerir.

Sarımsak kabuğu cilt dokusunun gelişimine yardımcı olur ve bazı iltihaplanmaları engelleyebilir.

Sarımsak kabuğu çayı ise vücudu toksinlerden temizler ve öksürük problemini giderir.

NASIL TÜKETİLİR?

Sarımsak kabuğu çayını yapmak için sarımsağı soyun ve kabuklarını bir demliğe koyun.

Üzerine 2 bardak kaynar su ekleyin ve demliği kapatın. Üzerini örtüp 1 saat bekletin.

Sonra günde 1 bardak içebilirsiniz. Sarımsak kabuğu çayının kokusu veya tadı hoşunuza gitmezse içine zencefil, portakal, bal gibi malzemeler de ekleyebilirsiniz.