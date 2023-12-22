Pırasa kanseri nasıl önlüyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Kubilay Kağan Dursun
Pırasa kanseri nasıl önlüyor
Pırasanın tam mevsimi ve uzmanlar pırasanın yararlarını saymakla bitiremiyor. İşte en yararlı sebze olan pırasanın kansere nasıl kalkan olduğunun yanıtı...

Pek çok kişi tarafından taze soğana benzetilen pırasa kış mevsiminin sofralarımızdan eksik etmememiz gereken sebzesi. Aslında yeşil soğana benzetilmesi pekte yanlış değil. Çünkü soğan ve sarımsak ile birlikte Alliaceae familyasından geliyor. Yani akraba sayılıyorlar...

Pırasaya lezzetini veren madde sülfür bileşiği. Bu madde vücutları kanserden koruyacak adeta bir kalkan görevi görüyor. Üstelik v ve mineral deposu. Kalori bakımında düşük. 100 gramı 61 kalori. Bu değer onu diyet listesinin en başına getiriyor...

İçeriğindeki yağ oranı sadece 0.3 gram. 1.8 gram lif içerirken besleyici özelliğiyle sofraların kıralı olarak anılıyor. İşte pırasanın çok az bilinen yararları:

Kalp sağlığını koruyor
Kolesterol seviyelerini düzenliyor.
Hamilelikte yarar sağlıyor.
Kan Şekerini Düşürebilir
Kilo verdiriyor.
Bağırsağı temizliyor.
Enfeksiyonlarla savaşıyor.
Cildi güzelleştiriyor.
Kemik erimesini önlüyor.
Göz sağlığını koruyor, sarı nokta hastalığının önünü kesiyor.
Böbrekleri iyi çalıştırıyor.

PIRASA KANSERİ NASIL ÖNLÜYOR


Pırasanın içeriğindeki inülinin bitkilerde enerji depolanmasını sağlıyor. O madde nişasta gibi karbonhidratların yerine geçiyor. DNA’yı mutasyonlara karşı koruyor. Bu nedenlede kansere karşı adeta kılıçlı kalkanlı savaş veriyor. Özellikle de prostat kanserine karşı etkili oluyor.

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