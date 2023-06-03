İki turda da oyunu Erdoğan’a veren vatandaş gelen faturadan sonra böyle dedi: İt gibi pişmanım

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

28 Mayıs’ta gerçekleşen ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Recep Tayyip Erdoğan’a veren vatandaş sokak röportajında mikrofona konuştu.

Zaten yüksek olan fiyatların seçimlerden sonra daha da zamlanmasını nasıl değerlendirdiği sorulan vatandaş AKP’ye oy verdiği için yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi;

“Dünyanın hangi yerinde olsa seçimden sonra zam gelir ama iğrenç bir şey. Bir sürü insan sokaklarda aç ve dileniyorlar. Ben de zaten birincisinde de buna verdim. ikincisinde de buna verdim ama bugünden itibaren it gibi pişman oldum.”

Büyük depremi yaşadığını söyleyen vatandaş, “Ben kurtuldum ama 11 yaşındaki yeğenimi kaybettikten sonra telefonumda borcunuz var mesajını gördüm. Adam gitsin onu halletsin” diyerek Erdoğan’a 2. kez oy verdiği için pişmanlık duyduğunu bir kez daha yineledi.