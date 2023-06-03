İki turda da oyunu Erdoğan’a veren vatandaş gelen faturadan sonra böyle dedi: İt gibi pişmanım

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy veren vatandaş gelen faturalara isyan ederek “İt gibi pişmanım” dedi.

İki turda da oyunu Erdoğan’a veren vatandaş gelen faturadan sonra böyle dedi: İt gibi pişmanım

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

28 Mayıs’ta gerçekleşen ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunu Recep Tayyip Erdoğan’a veren vatandaş sokak röportajında mikrofona konuştu.

Zaten yüksek olan fiyatların seçimlerden sonra daha da zamlanmasını nasıl değerlendirdiği sorulan vatandaş AKP’ye oy verdiği için yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi;

“Dünyanın hangi yerinde olsa seçimden sonra zam gelir ama iğrenç bir şey. Bir sürü insan sokaklarda aç ve dileniyorlar. Ben de zaten birincisinde de buna verdim. ikincisinde de buna verdim ama bugünden itibaren it gibi pişman oldum.”

Büyük depremi yaşadığını söyleyen vatandaş, “Ben kurtuldum ama 11 yaşındaki yeğenimi kaybettikten sonra telefonumda borcunuz var mesajını gördüm. Adam gitsin onu halletsin” diyerek Erdoğan’a 2. kez oy verdiği için pişmanlık duyduğunu bir kez daha yineledi.

İlgili Haberler
Ekonomi nasıl sorusuna Süleyman Soylu gibi cevap verdiler. Sokak röportajında ilginç anlar
AKP’li kadından sokak röportajında şaşkınlık yaratan sözler: Allah 1 Erdoğan 2
70 yaşındaki emekli 'Okul yoktu yol yoktu' diye yalanlar söyleyen AKP'liyi rezil etti
Sokak röportajı açık oturuma döndü herkes bu sözleri alkışladı: Allah'ı Kuran'ı seven adam miting meydanında Kuran sallamaz
Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Azerbaycan'dan vatandaşlarına İran'a seyahat uyarısı Dünya
Azerbaycan'dan vatandaşlarına İran'a seyahat uyarısı
Biden borç limiti yasa tasarısını imzalayacak Ekonomi
Biden borç limiti yasa tasarısını imzalayacak
Ölümcül rahatsızlıkla ilgili hayat kurtaran öneri. Korona sonrası tırmanışa geçti Sağlık
Ölümcül rahatsızlıkla ilgili hayat kurtaran öneri. Korona sonrası tırmanışa geçti
Ev sahibiyle davalık olmuştu! Tamer Karadağlı’ya büyük şok Magazin
Ev sahibiyle davalık olmuştu! Tamer Karadağlı’ya büyük şok
Drift yapıp görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca 20 bin lira ceza yedi Güncel
Drift yapıp görüntüleri sosyal medyada yayınlayınca 20 bin lira ceza yedi
Hollandalılar sığınmacılara nasıl bakıyor? Dinleyin ve gerçeği öğrenin Dünya
Hollandalılar sığınmacılara nasıl bakıyor? Dinleyin ve gerçeği öğrenin
6. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başladı Kültür Sanat
6. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali başladı