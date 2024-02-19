Sokak röportajında bir vatandaş: 'Hükümet ne derse tersini yaptım, dolar milyoneri oldum'

Sokak röportajları sırasında ilginç ve komik cevaplar veren vatandaşlar arasına bir yenisi eklendi. Bir kişi, verdiği cevapla gülümsemelere neden oldu. 'Bu hükümet sayesinde dolar milyoneri oldum' diyen vatandaş, hükümetin doların yükselmesi için yaptıklarını tersine çevirerek kazandığını iddia etti. 'Onlar Türk Lirasına yatırın dedi, ben aksini yaptım. Hükümet ne derse tam tersini yaparım' diyerek espriyle karışık bir şekilde durumu anlattı. Bu ilginç cevap, sosyal medyada gündem oldu