Sokak röportajında konuşan vatandaş: Bir şişe şarap içeyim zaten gidiyorum uzaya

Ramazan Süzen
Sokak röportajında konuşan vatandaş: Bir şişe şarap içeyim zaten gidiyorum uzaya
Bir vatandaş uzatılan mikrofona bir şişe şarap içip uzaya gittiğini söyleyince ortaya şaşırtan bir röportaj çıktı.

Sokak röportajında konuşan vatandaşlar sosyal medyayı salladı.

Mikrofon uzatılan vatandaş “Sen 55 milyon doları verip uzaya gideceğine 55 milyon tane garibi sevindirsen daha iyi. Ben bir şişe şarap içtiğim zaman gidiyorum zaten uzaya.” dedi.

Yanındaki başka bir vatandaş ise "Bedavaya, 5 TL’ye tuvalete gidiyorduk şimdi oldu 10 lira, affedersin tuvaletin geldi nereye yapacağız, mecbur eve kadar tutacağız.” İfadelerini kullandı.

Videonun en başında konuşan vatandaş ise “Çarşının ortasına atacaksın, kimse seni alamaz, neden? tuvalete verecek para yok.” diye konuştu.

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TÜRKİYE’NİN İLK ASTRONOTU 55 MİLYON DOLARLIK BİLETLE UZAYA GİTTİ

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Ax-3 mürettebatıyla 17 Ocak’ta uzaya gitti.

Uzay yolculuğunun tam maliyeti açıklanmasa da yaklaşık 55 milyon dolarlık bir bedel olduğu iddia edilmişti.

Uzay yolculuğuna harcanan 55 milyon dolar tartışmalara neden olmuştu.

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