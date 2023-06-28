Sokak röportajında konuşan kadın herkese ders verdi: Başörtü yasağından dolayı değil, 'Kız çocuklarınızı okutmayın, evlendirin' dedikleri için okutulmadım

Sokak röportajında konuşan bir vatandaşın dikkat çeken sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Eğitim alamadan henüz 15 yaşında zorla evlendirilen 3 çocuk annesi vatandaş, okuyamamasına başörtü yasağının değil, merdiven altı Kur’an kursu hocalarının neden olduğunu söyledi.

Vatandaş, sokak röportajında şu ifadeleri kullandı:

''Hiç kimse kusura bakmasın. Herkes bugün bu özgürlükle gezebiliyorsak Atatürk’ün sayesinde. Ben okutulmadım. Beni başörtü yasağı okutmadı değil. Ben başörtü yasağından okuyamadım değil, ben merdiven altı Kur’an kursu hocalarının 'kız çocuklarınızı okutmayın, okula yollamayın 15 yaşında evlendirin' dedikleri için zorla evlendirildim. 'Ayağı sandalyeden yere değiyor mu, gerekirse döverek evlendireceksiniz' dediler anneme''