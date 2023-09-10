Çarşı pazarda ekonomik krize isyan büyüyor: "Oyları toplarken yalvarıyor şimdi nerede"

Ekonomik kriz nedeniyle artan fahiş fiyatlar 7500TL emekli maaşı ile geçinmeye çalışan emeklileri kara kara düşündürüyor. Semt pazarında alışverişe çıkan emekli bir vatandaş, sokak röportajında, “Bir emekli maaş ile ne yapacağız. Yeter bu kadar da olmaz. Oyları toplarken yalvarıyor şimdi nerede?” diyerek isyan etti.

“OYLARI TOPLARKEN YALVARIYOR ŞİMDİ NEREDE?”

Sokak röportajına konuşan emekli vatandaş, “Pazar alışverişi yapabiliyor musunuz?” sorusuna

“Bir emekli maaş ile ne yapacağız. Yeter bu kadar da olmaz. Oyları toplarken yalvarıyor şimdi nerede? rahat bir şekilde alışveriş yapamıyoruz. Pazar arabasını 500 TL’ye dolduramıyorum. Eskiden 50 TL’ye dolduruyordum” dedi.

“KENDİ CEBİNİ DOLDURUYOR”

Emekli vatandaş sözlerine, “Sonumuz iyiye gitmiyor. Kendi cebini dolduruyor bizi de mahvediyor” diyerek devam etti.