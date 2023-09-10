Çarşı pazarda ekonomik krize isyan büyüyor: "Oyları toplarken yalvarıyor şimdi nerede"

Sokak röportajında konuşan emekli bir vatandaş, ekonomik kriz nedeniyle artan fahiş fiyatlara isyan etti.

Çarşı pazarda ekonomik krize isyan büyüyor: "Oyları toplarken yalvarıyor şimdi nerede"

Ekonomik kriz nedeniyle artan fahiş fiyatlar 7500TL emekli maaşı ile geçinmeye çalışan emeklileri kara kara düşündürüyor. Semt pazarında alışverişe çıkan emekli bir vatandaş, sokak röportajında, “Bir emekli maaş ile ne yapacağız. Yeter bu kadar da olmaz. Oyları toplarken yalvarıyor şimdi nerede?” diyerek isyan etti.

“OYLARI TOPLARKEN YALVARIYOR ŞİMDİ NEREDE?”

Sokak röportajına konuşan emekli vatandaş, “Pazar alışverişi yapabiliyor musunuz?” sorusuna

“Bir emekli maaş ile ne yapacağız. Yeter bu kadar da olmaz. Oyları toplarken yalvarıyor şimdi nerede? rahat bir şekilde alışveriş yapamıyoruz. Pazar arabasını 500 TL’ye dolduramıyorum. Eskiden 50 TL’ye dolduruyordum” dedi.

“KENDİ CEBİNİ DOLDURUYOR”

Emekli vatandaş sözlerine, “Sonumuz iyiye gitmiyor. Kendi cebini dolduruyor bizi de mahvediyor” diyerek devam etti.

kapali-kadin7.jpg

İlgili Haberler
Sokak röportajında 'günahsal boyut' tartışması
Sokak röportajında konuşan genç. Türkiye'nin emekli gerçeğini tokat gibi vurdu
Türk genci sokak röportajında isyan etti: Allah’ım ben niye Suriyeli değilim
Sokak röportajında konuşan gurbetçi fena ters köşe yaptı
Sokak röportajına konuşan gurbetçi kız: Buraya gelince çok paramız oluyor. Erdoğan'a bir şey söylemem
Sokak röportajında konuşan AKP'li gurbetçi, Avrupa'nın yaşam şartlarını övdü
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti: Yakalandı
Sokak röportajında konuşan İranlı kadın: ‘İran’dan kaçtım geldim burası da İran gibi oldu’
Sokak röportajında konuşan genç kız herkesi hayrete düşürdü: Türkçeyi Atatürk oluşturdu
Sokak ropörtajında tartışma yaratan sözler
Sokak röportajında konuşan kadın: Türkiye'nin her yerinden güldür güldür petrol akıyor
Sokak röportajında konuşan çocuk ülkenin geldiği son noktayı özetledi
Sokak röportajında vatandaş sorulan soruya yanıt vermeye çekindi: Konuşturursan beni alıp götürecekler
Sokak Röportajı | Ekonomik Kriz Yaz Tatilini Vurdu | "Oyumu Verdiğime Çok Pişmanım"
Sokak röportajında "Kurbanda dinozor kesmişler, görüşleriniz nedir?" sorusuna verdiği cevap gündem oldu
Sokak röportajında isyan etti ‘Kendi ülkemde mülteci oldum. Ülke Suriyelilere, Afganlara kalsın’
Sokak röportajında konuşan kadın herkese ders verdi: Başörtü yasağından dolayı değil, 'Kız çocuklarınızı okutmayın, evlendirin' dedikleri için okutulmadım
Vatandaş sokak röportajında Erdoğan'dan öyle bir şey istedi ki
Sokak röportajında akıllara durgunluk veren anlar: 105 lira olsun dolar
Sokak röportajında konuşan genç gerçekleri tokat gibi vurdu
Sokak röportajında akıl almaz diyalog: Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz ama umudumuz Erdoğan
Sokak röportajında zıt görüşlü karı-koca kavgası! Ekonominin çok iyi olduğunu iddia eden kocasını sorularıyla susturdu
Sokak röportajında Süleyman Soylu taklidi: Geçinemiyor musunuz? Oohhh!
Gurbetçinin sözleri sokak röportajını karıştırdı. Fransa’daki kayınpederini arayan bir vatandaş gurbetçiyi rezil etti
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Son Haberler
Fas'taki deprem için 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli hazır bekletiliyor Güncel
Fas'taki deprem için 40 kişilik UMKE ve UMKE ATAK personeli hazır bekletiliyor
Tokat'ta orman yangını Güncel
Tokat'ta orman yangını
Mansur Yavaş’tan adaylık açıklaması: Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz Güncel
Mansur Yavaş’tan adaylık açıklaması: Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz
Beşiktaş Karagümrük karşısında zorlanmadı Spor
Beşiktaş Karagümrük karşısında zorlanmadı
Ülkenin batısı sıcaklardan kavrulurken o illere yılın ilk karı düştü Güncel
Ülkenin batısı sıcaklardan kavrulurken o illere yılın ilk karı düştü
Demet Özdemir DJ Sergio ile aşk iddialarına son noktayı koydu Magazin
Demet Özdemir DJ Sergio ile aşk iddialarına son noktayı koydu
Erdoğan: Lüks, şatafat ve israf alıp başını gitmişse burada çok ciddi bir sorun var demektir Siyaset
Erdoğan: Lüks, şatafat ve israf alıp başını gitmişse burada çok ciddi bir sorun var demektir