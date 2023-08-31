Ortaokul ve liselerde din derslerinin sayısı artırıldı. Seçmeli yabancı dil dersi kaldırıldı

TELE1’de yer alan bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla uygulanacak haftalık ders çizelgelerini yayımladı.

MEB’in 2023-204 eğitim öğretim yılı haftalık ders çizelgesinde lise ve ortaokullarda din derslerinin sayısı artırıldı.

Çizelgeye göre, ortaokulda din dersinin 16 saate çıkarılmasının yanında yine ortaokullarda birinci sınıfta 18 saat Arapça dersi verilmesine olanak sağlandı.

Liselerde sekiz saat olan zorunlu din dersine dört saat seçmeli zorunlu, dört saat de tercihe bağlı seçmeli ders eklendi.

SEÇMELİ YABANCI DİL DERSİ VE GÜZEL SANATLAR DERSLERİ YOK

Anadolu liselerinde seçmeli yabancı dil dersleri ise kaldırıldı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde seçmeli ders olarak çizelgede de yer alan güzel sanatlar dersleri 2023-2024 eğitim öğretim döneminde çizelgede yer almıyor.