Sokak röportajında vatandaş ekonomiyi böyle yorumladı

Sokak röportajında mikrofon uzatılan vatandaşın "soğan kuru" açıklaması dikkat çekti. İşte ayrıtılar...

Sokak röportajında vatandaş ekonomiyi böyle yorumladı

Editör: Dilek Kılıç Taşdemir

Ekonomik kriz bel bükmeye devam ediyor. Markete, pazara giden vatandaşlar hergün yeni bir ürüne zamla karşılaşıyor.

MARKETLERDE ZAM DURMAK BİLMİYOR

TÜİK’in açıkladığı son verilere göre mart ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 50,11 oldu. ENAG ise enflasyonu yüzde 112,2 olarak açıkladı. Dolar kurundaki artış ise 6 aylık periyotta yüzde 4’ü buldu. Dolar kurundaki artış son dönemde göreli olarak yavaşlasa da özellikle market fiyatlarındaki artış durdurulamıyor.

BİSAM'a göre, açlık sınırı 9 bin 752 lira, yoksulluk sınırı ise 33 bin 754 lira oldu. Yoksulluğa 4 asgari ücret bile yetmiyor.

1 kilo kırmızı etin fiyatı 270-300 TL arasında değişiyor. Soğanın kilosu bir yılda 5 liradan 30 liraya çıktı.

Seçimler yaklaşırken sokak röportajlarının gündeminde de ekonomik kriz var. Medyali TV isimli Youtube kanalının Kocaeli'de mikrofon uzatarak doları sorduğu vatandaş, soğan fiyatlarına dikkat çekti.

"HALKIN BUNLARI GÖRMESİ LAZIM"

İşte "halkın bunları görmesi lazım..." diyen vatandaşın isyanı;

"Bugün dolar kurunu değil soğan kurunu takip ediyoruz. Bunun değişmesi lazım. Et fiyatları zaten söylemiyorum bile. Yurt dışında bir insan bir saat çalışıp bir kilo et alıyor, burada bir gün çalışıyorsun. Bunların değişmesi lazım, halkın bunları görmesi lazım."

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