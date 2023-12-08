Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!

Kurye Yunus Emre Göçer, Avrasya Tüneli çıkışında 30 Kasım’da trafik kazası geçirdi!

Göçer’i ezen aracın konsolosluk plakalı bir araç olduğu ve şahsında diplomat kimliği taşıdığı Çağlayan Adliyesi’nin önünde eylem yapan Göçer’in arkadaşları tarafından dile getirildi!

Ne hikmetse Türk medyası bu detayı hiç mi hiç gündeme getirmedi!

Ta ki ben bunu yazana kadar!

Diplomatın kimliğine dikkat çeken haberim sonrası HEDEP İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek konuyu meclise taşıdı ve diplomatın kim olduğunu sordu!

Konunun meclise taşınması sonrası ne hikmetse Türk medyası birden “Kim bu diplomat” başlıklarıyla çıktı!

Daha sonrasında anlaşıldı ki Göçer’i göz göre göre ezen şahıs Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohamed Hassan Shekhin ta kendisiymiş!

Şahsın kim olduğunu öğrendiğimiz anda acı bir haberi daha öğrendik!

Yoğun bakımda tedavi gören Göçer, ardında 1’i engelli olmak üzere 3 yetim bırakarak hayatını kaybetmişti!

Haberim sonrası Somali basınında Somali Cumhurbaşkanının oğluyla ilgili içıkan haberlerde, silah tüccarı olduğu iddia edildi!

İddiaya göre, Somali Cumhurbaşkanının oğlu Mohamed Hassan Shekh'in Somali Savunma Bakanlığı ile yakın temasları olan bir silah tüccarı!

İddiayı gündeme getirdim, bakalım yetkililer cevap verecek mi?

Bununla beraber daha neler neler öğrenmedim ki!

2013’te Time dergisi, yolsuzlukla mücadeledeki önlemleri nedeniyle Somali Cumhurbaşkanını dünyanın en etkili 100 insanı arasında göstermiş!

Ancak ülkede daha yeni Haziran ayında enformasyon bakanı yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti!

Yolsuzlukla mücadele ettiği gerekçesiyle Time’ın etkili 100 insan listesine dahil ettiği Hasan Şeyh ile ilgili Somali basınında çıkan haberlerde ise, 2026’da görevi bitecek olan Şeyh’in yaptığı yolsuzluklar ile Afrika’nın en zengin adamı olacağı konuşuluyor.

Hasan Şeyh Mahmud, 2012-2017 yılları arasındaki görev süresi boyunca gerçekleştirdiği yolsuzluklar, gücün kötüye kullanımı, medyaya yönelik baskılar nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalmış meğer!

Şeyh’in 2022’de tekrar seçilmesi sonrası 2 eşi, erkek kardeşi, kızı, oğulları, damatları, kız kardeşi, yeğeni, yeğenleri ve akrabalarıyla birlikte yardım, ihale, bütçe dahil tüm kaynakları kontrol ederek büyük yolsuzluklar yapmaya devam ettiği yine iddialar arasında!

Somali basınına konuşan Hasan Şeyh'in ailesine yakın kaynaklara göre hükümet, havaalanları, limanlar, kamu arazilerinin yağmalanmasıyla elde edilen tüm gelirleri özel hesaplara aktarıyor!

Birinci sınıf kamu mülklerinin ortaklara kiralanmasından tutunda ülkenin en ballı ihalelerinin yandaşlara peşkeş çekilmesine kadar neler var neler!

Hatta iddialar o yöndeki dünya bankasının Somali’yi kalkındırmak için gerçekleştirdiği projelerin başına da yandaşlarını geçiriyor!

Hatta BM’nin 2014’te yayınladığı raporda, Somali ve Eritre İzleme Grubu, kamu kaynaklarının özel çıkarlar için istismar edildiğini belirtti.

2013’te yayınlanan bir raporda da Mahmud hükümetindeki kişilerin Somali merkez bankasını kişisel bir "gizli fon" olarak kullandığını ve para çekme işlemlerinin ortalama yüzde 80'inin özel amaçlarla gerçekleştirildiği belirtildi!

Kamu kaynakları indiregandi yapılıyor Somali’de anlayacağınız!

Yine Somalili yetkililere göre, 2012-2017 arasında Somali'nin kamu fonlarını çalarak 500 milyon dolardan fazla para harcadıkları belirtiliyor!

Tüm bu yolsuzluk iddiaları arasında tekrar seçilen Mahmud ne yapıyor dersiniz?

Yolsuzlukla mücadele eden iki kurumu da kapatıyor!

Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Cibril Abdirashid Haji’nin 9 akrabasını bakanlıkta çalıştırdığı ortaya çıkıyor!

Somali Cumhurbaşkanı olmadan önce öğretmen olduğu belirtilen Hasan Şeyh Mahmud’un Türkiye, Kenya, Tanzanya, Avrupa, Mauritius ve dünyanın dört bir yanında mülkleri olan bir multimilyoner olduğu konuşuluyor!

Adam kayırmacılığın ise dik alası yapılıyor!

Şöyle örnek verelim:

Daha bu yılın başında Mahmud kızı Jehan Hassan Sheikh Mohamoud’u özel yetkilerle uluslararası ilişkiler danışmanı olarak atadı!

Başkan kızına dış ilişkiler, savunma ve BAE ile yapılan tüm anlaşmalarda Somali adına iletişim kurma konusunda tam yetki veriyor!

Ülkede yolsuzluk ve adam kayırma anlamında dokunmadık yer bırakmayan bir ailenin ferdiyle ilgili “silah tüccarı” iddiaları daha bir anlamlı hale geldi!

Ülkesini yolsuzluk ve adam kayırmacılığın zirvesine çıkaran yozlaşmış bir isim olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu katil Mohamed Hassan Shekh tutuklanacak mı?

Yoksa göz göre göre ezip öldürdüğü kuryenin yetim evlatlarının ve ailesinin gözyaşları arasında elini kolunu sallaya sallaya gezmeye devam mı edecek!