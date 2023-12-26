Somali Cumhurbaşkanının katil oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin sır telefon görüşmesi

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Mohamed Hassan Shekhi kurye Yunus Emre Göçer’i göz göre göre katletti!

Konuyu ilk gündeme getirdiğimde kurye Göçer’in arkadaşlarının Çağlayan Adliyesi’ndeki açıklamalarına istinaden “diplomatik pasaportlu bu şahsın kim” olduğunu sormuştum!

Olayın HDP İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek tarafından meclis gündemine taşınmasıyla diplomatik şahsın Somali Cumhurbaşkanının oğlu olduğu ortaya çıktı!

Sonra ortaya çıkan gelişmeler ise tam anlamıyla skandaldı!

Göçer’in eşi polis memurunun kazaya ilişkin görüntüler ortaya çıkmadan önce kendisine “eşinin intihar ettiğini” söylediğini açıkladı!

Üstüne polis memurunun kurye Yunus Emre’yi hatalı gösteren ilk tutanağı ortaya çıktı!

Kazadan 6 gün sonra savcılık Shekhi hakkında yakalama kararı çıkarsa da anlaşıldı ki katil kazanın 2.günü yurtdışına çıkmıştı bile!

Göz göre göre katil kaçtı anlayacağınız!

Kaza sonrası Somalili kaynaklarımdan öğrendiğim tüm bilgileri yazdım!

Katilin silah tüccarı olduğu iddia ediliyordu!

Somali Cumhurbaşkanının ülkesinde adeta aile holdingi kurduğu ortaya çıktı!

Yolsuzluk yapan kamu görevlilerini görevden alan bakanın ertesi gün görevden alındığı ortaya çıktı!

Somali Cumhurbaşkanının Ankara, İstanbul ve Isparta’dan ev aldığı hatta bu evlerin ona hediye edildiği ortaya çıktı!

Albayrak grubunun Somali’de 2034’e kadar liman işletme anlaşması yaptığı ortaya çıktı!

Hatta ve hatta Somali Cumhurbaşkanının kızını sınırsız yetkilerle kendisine danışman yaptığı, askeri eğitimi olmayan oğlunu birlik komutanı olarak atadığı ortaya çıktı!

Daha vahimi Somali Cumhurbaşkanının ülkesine yapılan yardımları yurtdışındaki kendi hesaplarına aktardığı Birleşmiş Milletler raporlarına yansıdı!

Tüm skandallara rağmen utanmaz Hasan Şeyh Mahmud, Göçer’in eşini arayarak “Çok üzgün olduğunu, Türk adaletine güvendiğini” ifade etti!

Ama iş oğlunu teslim etmeye gelince “o yetişkin bir birey, kendi kararı” yanıtını verdi!

Olayla ilgili birçok bilinmez halen aydınlatılmadı!

Mesela Göçer’e çarpan konsolosluk aracının kamerasının kayıtlarına ne oldu?

Bunu soralı tam 10 gün oldu halen bir açıklama yok!

Başka başka kamera kayıtları yayınlayarak Göçer’i haksız çıkarmaya çalışanlar bile oldu!

Olaya ilişkin bir görgü tanığının, “Motor sanki araçtan kaçar gibiydi, daha öncesinde aralarında bir şey olmuş olabilir” iddialarını da gündeme taşıdım ama yine yanıt alamadık!

Şimdi olaya ilişkin bir başka görgü tanığı ise, Somali Cumhurbaşkanının oğlu katilin kaza yerinde hararetli bir şekilde telefonda konuştuğunu aktardı!

Bu hararetli konuşma büyük ihtimal konsoloslukla ve yetkililerle gerçekleşti!

Bu konuşmalar sonrası büyük ihtimal o polis memuru, Göçer’i haksız çıkaran tutanağı tuttu!

Polis memurunu açığa aldılar ama polis memuruna bu tutanağı tutması için kimin telefon ettiğini açıklamadılar!

Polis memurunu bu talimatı kimin verdiğini açıklamadılar!

Şimdi soruyoruz; Polis memuru Somali Cumhurbaşkanının oğlu katilin yaptığı telefon görüşmesi sonrası mı bu tutanağı tuttu?

Bu tutanağı tutmasını o polis memuruna kim söyledi?

Talimatı kim verdi?