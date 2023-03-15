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Yasak Elma İspanya'da rekor kırdı. Son 10 yılda böylesi görülmedi 

Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Nehir Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisi, İspanya'da büyük başarı elde ederek, rekor kırdı. 

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 12:38
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Son 10 yılda böylesi görülmedi! Yasak Elma İspanya'da rekor kırdı

Yasak Elma İspanya'da rekor kırdı. Son 10 yılda böylesi görülmedi 
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Yapımını MEDYAPIM’ın üstlendiği ve altı sezondur büyük beğeniyle izlenen FOX’un Yasak Elma dizisi, 19 Şubat'ta Atresmedia’nın Antena 3 kanalı vasıtasıyla İspanyol izleyicisiyle buluşmuştu.

Kanalda Pecado Original adıyla yayınlanan dizi, kendi zaman diliminde yüzde 15 share ile son 10 yılın en iyi dizi” prömiyerini yaptı ve prömiyerinin ardından pazartesiden cumaya İspanyol hayranlarıyla aynı başarıyla buluşmaya devam ediyor. Pecado Original, kanala 16 ay üst üste liderliğini getiren başarılı içerikler arasında yerini alırken, aynı zamanda %15 ile bir yılda aldığı en yüksek sonucu ve 17 yıl içinde rakibi ile arasındaki en büyük farkı gerçekleştirdi.

Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Nehir Erdoğan’ın başrollerini paylaştığı ve dünyayı fethetmeye devam eden fenomen dizinin yurt dışı satışını Calinos Entertainment üstleniyor, yönetmen koltuğunda Ece Erdek Koçoğlu oturuyor, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor.

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