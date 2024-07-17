Son ankette sürpriz sonuç. 4. sırada çıktı

Yöneylem Araştırma tarafından 26-30 Haziran tarihleri arasında 2 bin 400 kişiyle yapılan "Siyasetçilerin Beğeni Düzeyleri" araştırmasının sonuçlarını açıklandı.

Dikkat çeken araştırma sonuçlarına göre listenin ilk üç sırasında CHP'li isimler yer aldı. İlk sırada yüzde 52,2 oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer alırken, ikinci sırada yüzde 46 oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve üçüncü sıraya ise yüzde 40,3 oy oranıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel yer aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 39 oy oranıyla en beğenilen 4. siyasetçi oldu.

YERLİKAYA DA LİSTEDE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yüzde 36,4 oy oranıyla 5. sırada yerleşirken, MHP lideri Devlet Bahçeli yüzde 26,6 oy oranıyla Fidan'ı takip etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yüzde 25,5 oy oranıyla listeye 7. sıradan girdi.

ASAL TAM TERSİNİ AÇIKLAMIŞTI

Asal Araştırma tarafından 24-28 Mayıs tarihleri arasında yapılan "Türkiye'de en beğenilen siyasetçi kimdir?" anketinin sonuçları oldukça dikkat çekici. Ankete göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 26 ilde oyların %20,5'ini alarak en beğenilen siyasetçi olmuştur.

Erdoğan'ın ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, %16,1 oranında oy alarak ikinci sırada yer alırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu %13,3'lük oy oranı ile üçüncü sırada yer almıştır.

Anket sonuçlarına göre beğenilen siyasetçiler ve aldıkları oy oranları şu şekildeydi: