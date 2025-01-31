‘Son Bilet’ için geri sayım başladı

NOW TV’de ekrana gelen ‘Leyla… Hayat… Aşk… Adalet…’ dizisindeki oyunculuğuyla dikkat çeken ve sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerin başında gelen Halil İbrahim Ceyhan, bu kez bir sinema filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Oyuncunun başrolünde olduğu ‘Son Bilet’ filminin afişi ve fragmanı yayınlandı. Sinema farklı bir alandır. Oynadığın karakterin duygusunu izleyiciye verebilmek kolay iş değildir. Fragmanda, Halil İbrahim Ceyhan’ın rolünün hakkını verdiği görülüyor. Halil İbrahim Ceyhan’ı beyazperdede izleyecek olmak, en az sevenleri kadar beni de heyecanlandırıyor. Film; etkileyici senaryosu, gerilim dozunu artıran müziği ve oyuncuların performanslarıyla gişe yapabilecek bir işin sinyallerini veriyor.

Yönetmenliğini Gökhan Arı’nın yaptığı Altayaz Film imzalı filmin kadrosunda ayrıca Hamdi Alkan, Zeynep Alkan, Altan Erkekli ve Önder Yalçın gibi isimler yer alıyor. Ailesi öldürülen eski asker Barbaros’un adalet ve intikam arayışını konu alan dram ve aksiyon türündeki film, 21 Şubat’ta vizyona girecek.

Irmak Arıcı’dan ‘İlaç’ gibi şarkı

Irmak Arıcı, yeni şarkısı ‘İlaç’ı DMC etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri ve müziği Irmak Arıcı’ya ait şarkının düzenlemesini Kağan Kamitoğlu yapmış. Bedirhan Yeral’in yönetmenliğinde şarkının ruhuna uygun bir de klip çekilmiş. Şarkı, yaşanan aşk acısıyla sevgiliye duyulan özlemi anlatıyor.

Kendine has yorumuyla her zaman farkını ortaya koyan Irmak Arıcı, duygusal şarkısı ‘İlaç’ ile hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.

‘Biraz Şiir Biraz Şarkı’ zamanı

Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Piu Entertainment’ın üstlendiği ‘Selçuk Yöntem ile Biraz Şiir Biraz Şarkı’, 22 Şubat’ta CSO Ada Ankara’da sanatseverlerle buluşacak.

Birçok önemli şairin eserlerinin Selçuk Yöntem’in etkileyici yorumu ve quartet’in müzikalitesiyle bir araya getiren proje, caz ve şiir severleri dinlemeye davet ediyor. Selçuk Yöntem’e sahnede quartetin müzikalitesi ve etkileyici sesiyle Duygu Soylu eşlik ediyor.

Selçuk Yöntem’in güçlü yorumuyla seslendirdiği şiirler, caz müziğinin ritmiyle birleşerek dinleyenlere farklı bir deneyim sunuyor.