Son bir ayda ABD üslerine en az 83 saldırı düzenlendi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Suriye'de ABD üslerini hedef alan saldırılar, son bir ayda da yoğun şekilde sürdü.

Son bir ayda neredeyse birer gün arayla Haseke, Deyrizor ve Humus'ta ABD'nin 6 üssüne, roket ve İHA'larla 20 farklı seferde en az 83 saldırı yapıldı.

ABD askerlerinin konuşlandığı Deyrizor'da Koniko Gaz Tesisi ile Ömer Petrol Sahası, Haseke'de Seddadi, Himo ve Harab Cir üsleri ile Humus'ta Tenef üssü bu saldırılarda hedef oldu.

ABD güçleri, üslerdeki hava savunma sistemleriyle roket ve İHA'ların çoğunu hedeflerine ulaşmadan havada etkisiz hale getirirken; az sayıda roket ve İHA, üslerin koruma hedefiyle oluşturulan bariyerlerine ulaşıyor.

Bu saldırılara karşılık ABD güçleri, Irak'tan Suriye'ye giren konvoyların yanı sıra Fırat Nehri'nin batı yakasında Elbukemal ile Elmeyadin ilçelerinde konuşlanan İran destekli grupların mevzilerini zaman zaman hedef alıyor.

Deyrizor'da Koniko Gaz Tesisi'ne 15 Ocak'a yapılan roket saldırısında, bir ABD'li askerin yaralandığı öne sürülmüştü.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD'nin Suriye'de askeri müdahalesi, Eylül 2014'te terör örgütü IŞİD’e yönelik hava saldırılarıyla başladı.

ABD güçleri 2014 yılının sonlarından bu yana, IŞİD ile mücadele adı altında Deyrizor, Rakka ve Haseke illerinde çok sayıda noktaya yerleşti.

İlk olarak ABD, Ocak 2015'te Aynularab'da (Kobani) askeri üs kurdu, hemen ardından Haseke'nin Rümeylan ilçesinde hava üssü yapıldı.

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini devam ettiren ABD güçleri, halihazırda Suriye'nin güneyindeki Tenef bölgesindeki üssünün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerle özellikle petrol sahaları çevresinde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Burada bulunan ABD güçleri ile Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar arasında karşılıklı saldırılar oluyor.