Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA
Son bir haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde yürütülen askeri operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadeledeki kararlı tutumunu vurgulayarak, yıl başından bu yana düzenlenen operasyonlarda toplamda 519 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bu sayının 204’ünün Irak’ın kuzeyinde, 315’inin ise Suriye’nin kuzeyinde olduğunu belirtti. Ayrıca, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde keşfedilen bir sığınakta teröristlere ait cephanelik ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

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Tuğamiral Aktürk, Suriye’de güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik saldırı girişimlerine anında karşılık verildiğini, bölgedeki istikrarın korunması ve Suriyelilerin güvenli bir şekilde evlerine dönüş yapabilmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Sınır güvenliği konusunda da bilgi veren Aktürk, geçtiğimiz hafta sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 161 kişinin yakalandığını, bunlardan 11’inin terör örgütü üyesi olduğunu, ayrıca 1571 kişinin sınırı geçemeden engellendiğini bildirdi.

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Yılbaşından itibaren yasa dışı geçiş girişiminde bulunanların toplam sayısının 1609’a, engellenen kişi sayısının ise 31 bin 586’ya ulaştığını sözlerine ekledi.

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