Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan istifa resti

Fanatik'in haberine göre 5-0'lık Alanyaspor mağlubiyeti sonrası lider Galatasaray'ın 10 puan gerisine düşen Bordo Mavililer'de tecrübeli teknik adam istifa kararı aldı.

YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK

Bugün saat 17.00'de yapılan antrenmanda son kez takımın başında yer alan tecrübeli teknik direktör, İstanbul'a gelecek ve Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşmesi ve istifasını sunması sonrası resmen görevinden ayrılacak.

ALANYA MAÇI BELİRLEDİ

Alanyaspor deplasmanı, Trabzonspor ’un üst sıralara tırmanma yolunda çok kritik bir virajdı. Ancak karşılaşma hiç de Fırtına’nın istediği gibi başlamadı. Henüz 14’te Efecan’ın golüyle yenik duruma düşen Bordo-Mavililer, 37 ve 45+7’de Ahmed Hassan'a engel olamayınca ilk yarıyı farklı mağlup kapattı.

Avcı’nın 2. yarıdaki müdahaleleri de işe yaramayınca Akdeniz ekibi, 75'te Wilson Eduardo ve 78'de Yusuf Özdemir'le sonuca gitti. Geçen sezon Karadeniz devine evinde 4-0 mağlup olan Turuncu-Yeşilliler, bu maçın da rövanşını 5-0'la alırken eli boş dönen Trabzonspor, zirve yarışında ağır yara aldı.

GEÇEN SEZONU ARATTI

Karadeniz ekibi, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Attığı 34 gole karşılık ise kalesinde 13 gol görmüştü ve elde ettiği 42 puanla ligde zirvede yer alıyordu. Bu sezon ise bordo-mavililer 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 25 gole karşılık ise kalesinde 25 gol gördü ve 29 puanla 6. sırada yer aldı. Geçtiğimiz sezonun 13 puan gerisinde kalan Bordo Mavililer'de Abdullah Avcı, görevi bırakma kararı verdi.