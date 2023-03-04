Son Dakika... Altılı Masa'daki gelişmelerin ardından Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Altılı Masa'da yaşanan gelişmelerin ardından ilk kez konuştu

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik.

- Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz.

- Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim. Bunun böyle olacağını aylar öncesinde zaten söylemiştik. Onlar eteğindeki taşları döküyorlar. Onların döktüğü taşları bizim toplamak gibi bir niyetimiz yok.