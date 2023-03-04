Son Dakika... Altılı Masa'daki gelişmelerin ardından Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Altılı Masa'da yaşanan gelişmelerin ardından ilk kez konuştu
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
- AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik.
- Yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz.
- Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Oturdular, konuştular, dağılırlar demiştim. Bunun böyle olacağını aylar öncesinde zaten söylemiştik. Onlar eteğindeki taşları döküyorlar. Onların döktüğü taşları bizim toplamak gibi bir niyetimiz yok.
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