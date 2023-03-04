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İYİ Parti'de çok önemli kararların alınacağı toplantı başladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin başkanlık divanı, milletvekilleri ve başdanışmanları ile görüşecek. Toplantıda önemli kararlar alınması bekleniyor.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 16:18
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İYİ Parti'de çok önemli kararların alınacağı toplantı başladı

İYİ Parti'de çok önemli kararların alınacağı toplantı başladı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masadan kalktığını açıklaması sonrası Ankara’da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. CHP ve İYİ Parti başta olmak üzere muhalefet partilerinde üst üste toplantılar yapılıyor.

Akşener’in son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesi bekleniyor.

Partisinin karar organları ile görüşmeler yapan Akşener son olarak başkanlık divanı, milletvekilleri ve başdanışmalar ile görüşecek. Toplantıda önemli kararlar alınması bekleniyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün yaptığı açıklamada İmamoğlu ve Yavaş’a çağrıda bulunarak cumhurbaşkanı adayları olmasını istemişti. Akşener, yaptığı açıklamada başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere 6’lı masadaki genel başkanlara sert mesajlar vermişti.

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