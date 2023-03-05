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Kılıçdaroğlu'ndan toplantı sonrası ilk mesaj: Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın İYİ Parti’siz yaptığı ilk toplantının ardından “Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor” paylaşmı yaptı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 00:14
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan toplantı sonrası ilk mesaj: Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor

Kılıçdaroğlu'ndan toplantı sonrası ilk mesaj: Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor
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Millet İttifakı, İYİ Parti’nin kararı sonrası ilk kez toplandı.Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 5 liderin bir araya geldiği toplantı yaklaşık 4,5 saat sürdü. Toplantı sonrası yayınlanan metinde ortak adayın 6 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak toplantının akabinde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

KILIÇDAROĞLU: AYNI İNANÇ VE KARARLILIKLA YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu toplantının ardından bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birlik vurgusu yaptı, "Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Türkiye'mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın @T_Karamollaoglu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor."

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