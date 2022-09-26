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Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı

Son dakika... CHP MYK toplantısı yapıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici olarak çıkarma kararı alındı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 18:12
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Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı

Son dakika... CHP'den flaş Tanju Özcan kararı
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CHP bugün MYK, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında kesin ihraç istemiyle toplandı.

MYK toplantısı sonrasında açıklanan karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu 26.09.2022 tarihinde yaptığı toplantısında Bolu İli Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezası verilmesine katılanların oy birliği ile kesin olarak karar vermiştir."

NE OLMUŞTU?

Kurul son toplantısını 22 Ağustos'ta yaptı. Tanju Özcan'ın dosyasının çok yönlü incelenmesi için toplantı bugüne ertelendi.

Belediye meclisi toplantısında AKP'li kadın üye ile yaşadığı diyalog sonrasında CHP yönetimi Özcan hakkında disiplin süreci başlatmıştı.

Daha önce de disipline sevk edilen Özcan, uyarı cezası almıştı.

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Köroğlu
26.09.2022 18:18
Tanju Özcan sız CHP CHP değildir sığınmacı konusunda Bolu halkının duygularına sahip oldu el sallama olayını ise kendisi izah etti büyütülecek bir mesele değildir Bolu halkı Özcan ın yanındadır  
 
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