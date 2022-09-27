CHP’de geçici olarak üyelikten çıkarılan Tanju Özcan’dan ilk açıklama: Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında '1 yıl geçici üyelikten çıkarma' cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi.

Kararın ardından açıklama yapan Tanju Özcan, "Karar hukuki değil siyasi" görüşünü savunarak "Et tırnaktan ayrılmaz" dedi.

Özcan cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise, "Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam. 100 bin imzayı toplayıp aday olmayı düşünürüm" ifadelerini kullandı.

Özcan, tv100’de konuk olduğu programda şu açıklamaları yaptı:

"Böyle bir karar bekliyordum. Son anda doğruyu görürler inşallah böyle karar vermezler diye beklenti içerisindeydim. Burada verilen bir siyasi karardı. Onlar (YDK) siyaseten vermeleri gereken kararı verdiler. ‘CHP Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olan kişilerden rahatsız, bunları partiden uzaklaştırmak istiyor’ algısı vardı kamuoyunda. Bu algıyı kuvvetlendirdiği için üzülüyorum. Etik olmaz gerekçesiyle Sayın Genel Başkan benimle hiç görüşmedi."

"BENDEN ASLA ÇELEBİ ÇIKMAZ"

Sosyal medya hesabından bir takipçisinin "sen de mi Mehmet Ali Çelebi gibi olacaksın?" sorusuna yanıt veren Tanju Özcan, "Mehmet Ali Çelebi’yi takip etmeyi bıraktım. Teğmen Mehmet Ali Çelebi ile bugünkü Çelebi arasında çok ciddi fark var. Benden asla bir Çelebi çıkmaz." açıklamasını yaptı.

"HDP KÜRTLERİN PARTİSİ FALAN DEĞİL"

Özcan, "HDP Kürtlerin partisi falan değil. HDP Kürt vatandaşlarımızın asıl sorunlarına hiç değinmiyor. Kandil’in sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. HDP’ye bu anlamda çok fazla yaklaşılmasının doğru olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"GÜRSEL BEY BENİM PARTİLİLİĞİMİ TEST EDEMEZ"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine Özcan'ın tepki göstermesi sonrası Tekin "O şahıs CHP'li değildir, üyeliği askıya alınmıştır" demişti. Bu sözler üzerine Özcan "Gürsel Bey benim partililiğimi test edemez, ben de onunkini edemem." dedi.

"100 BİN İMZAYI TOPLAYIP ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜRÜM"

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Özcan, "Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam. 100 bin imzayı toplayıp aday olmayı düşünürüm." açıklamasını yaptı.

"ADI GEÇEN ARKADAŞLARIMIZIN DAHA KOLAYLIKLA KAZANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİM"

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'in, "İmamoğlu’nun ve Yavaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy alacağına mı inanıyorsunuz?" sorusuna ise Özcan" Benim gördüğüm o. Sayın Kılıçdaroğlu kazanamaz diye bir iddiam yok. Adı geçen arkadaşlarımızın daha kolaylıkla kazanabileceğini söyledim" yanıtını verdi.