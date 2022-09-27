27 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • CHP’de geçici olarak üyelikten çıkarılan Tanju Özcan’dan ilk açıklama: Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem ad

CHP’de geçici olarak üyelikten çıkarılan Tanju Özcan’dan ilk açıklama: Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında '1 yıl geçici üyelikten çıkarma' cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi. Kararın ardından açıklama yapan Özcan, "Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam. 100 bin imzayı toplayıp aday olmayı düşünürüm" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 01:25
Takip Et

Tanju Özcan’dan ilk açıklama: Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam

CHP’de geçici olarak üyelikten çıkarılan Tanju Özcan’dan ilk açıklama: Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam
+
Aa
-

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında '1 yıl geçici üyelikten çıkarma' cezasının verilmesine oy birliği ile karar verdi.

Kararın ardından açıklama yapan Tanju Özcan, "Karar hukuki değil siyasi" görüşünü savunarak "Et tırnaktan ayrılmaz" dedi.

Özcan cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise, "Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam. 100 bin imzayı toplayıp aday olmayı düşünürüm" ifadelerini kullandı.

Özcan, tv100’de konuk olduğu programda şu açıklamaları yaptı:

"Böyle bir karar bekliyordum. Son anda doğruyu görürler inşallah böyle karar vermezler diye beklenti içerisindeydim. Burada verilen bir siyasi karardı. Onlar (YDK) siyaseten vermeleri gereken kararı verdiler. ‘CHP Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olan kişilerden rahatsız, bunları partiden uzaklaştırmak istiyor’ algısı vardı kamuoyunda. Bu algıyı kuvvetlendirdiği için üzülüyorum. Etik olmaz gerekçesiyle Sayın Genel Başkan benimle hiç görüşmedi."

"BENDEN ASLA ÇELEBİ ÇIKMAZ"

Sosyal medya hesabından bir takipçisinin "sen de mi Mehmet Ali Çelebi gibi olacaksın?" sorusuna yanıt veren Tanju Özcan, "Mehmet Ali Çelebi’yi takip etmeyi bıraktım. Teğmen Mehmet Ali Çelebi ile bugünkü Çelebi arasında çok ciddi fark var. Benden asla bir Çelebi çıkmaz." açıklamasını yaptı.

"HDP KÜRTLERİN PARTİSİ FALAN DEĞİL"

Özcan, "HDP Kürtlerin partisi falan değil. HDP Kürt vatandaşlarımızın asıl sorunlarına hiç değinmiyor. Kandil’in sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. HDP’ye bu anlamda çok fazla yaklaşılmasının doğru olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"GÜRSEL BEY BENİM PARTİLİLİĞİMİ TEST EDEMEZ"

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine Özcan'ın tepki göstermesi sonrası Tekin "O şahıs CHP'li değildir, üyeliği askıya alınmıştır" demişti. Bu sözler üzerine Özcan "Gürsel Bey benim partililiğimi test edemez, ben de onunkini edemem." dedi.

"100 BİN İMZAYI TOPLAYIP ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜRÜM"

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Özcan, "Tarihin bana bir vazife yüklediğini düşünürsem aday olmaktan geri durmam. 100 bin imzayı toplayıp aday olmayı düşünürüm." açıklamasını yaptı.

"ADI GEÇEN ARKADAŞLARIMIZIN DAHA KOLAYLIKLA KAZANABİLECEĞİNİ SÖYLEDİM"

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'in, "İmamoğlu’nun ve Yavaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan daha fazla oy alacağına mı inanıyorsunuz?" sorusuna ise Özcan" Benim gördüğüm o. Sayın Kılıçdaroğlu kazanamaz diye bir iddiam yok. Adı geçen arkadaşlarımızın daha kolaylıkla kazanabileceğini söyledim" yanıtını verdi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
1
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
2
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿AKP'ye yakın dergi yaptı. Ankette Erdoğan çıkmadı apar topar kaldırıldı.
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
3
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿FED Kur Korumalı Mevduat'taki tehlikeye dikkat çekti
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
4
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿ İsmail Saymaz Kılıçdaroğlu’nun en güçlü rakibini açıkladı. Herkes Erdoğan sanıyordu 
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
5
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿Neşet Ertaş'ın çocuklarından film tepkisi: Babamız sözlü olarak film yapılmamasını vasiyet etti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
6
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿İktidarın anket firmasından hesapları değiştirecek sonuçlar çıktı. Bir parti fırladı gitti
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
7
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Doları euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir dolarda kötü haberi açıkladı. Haberi alanlar Kapalıçarşı'da dolar toplamaya başladı
﻿Diyarbakır'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Diyarbakır'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Diyarbakır'da kamyon ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Rusya, Japon konsolosu 'casusluk'tan gözaltına aldı
﻿Rusya, Japon konsolosu 'casusluk'tan gözaltına aldı
﻿Rusya, Japon konsolosu 'casusluk'tan gözaltına aldı
﻿Kılıçdaroğlu’ndan Babacan’a ziyaret
﻿Kılıçdaroğlu’ndan Babacan’a ziyaret
﻿Kılıçdaroğlu’ndan Babacan’a ziyaret
﻿Gaziantep'te 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız beden bulundu
﻿Gaziantep'te 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız beden bulundu
﻿Gaziantep'te 3 yaşındaki bir kız çocuğuna ait cansız beden bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.