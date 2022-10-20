20 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Tanju Özcan AKP'den teklif aldığını açıkladı. CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilmişti

Tanju Özcan AKP'den teklif aldığını açıkladı. CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilmişti

CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP'den teklif aldığını açıkladı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 17:21
Takip Et

CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP'den teklif aldığını açıkladı

Tanju Özcan AKP'den teklif aldığını açıkladı. CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilmişti
+
Aa
-

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nca partisinden 1 yıl süreyle geçici ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "AKP'nin de arasında olduğu hemen hemen tüm partilerden davet aldığını ancak CHP'den ayrılmak istemediğini" söyledi. 

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazetecilerle bir araya gelip, soruları yanıtladı. Tanju Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Bolu Belediyesi'ne yönelik ziyaretinde bir üyelik teklifi gelmesi durumunda nasıl bir cevap vereceğine ilişkin, "Her partiye saygı duyuyorum. AK Parti'nin de aralarında bulunduğu, hemen hemen tüm partilerden ihraç sürecinin başından beri davet aldım ve alıyorum. Fakat en başından itibaren söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi, benim yuvam. Buradan ayrılmak istemiyorum. Bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de mücadele edeceğim, siyaseten de mücadele edeceğim" dedi.

"TEKLİFLERE KAPALIYIM"

Bütün partilerin seçmenlerine saygı duyduğunu belirten Özcan, "Zafer Partisi seçmenine saygı duyuyorum. Beni partisinde görmek isteyen AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine saygı duyuyorum. Demek ki beni önemli görüyorlar, herkes davet ediyor. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partiliyim. Değerli hocamız Ümit Özdağ, Bolu'yu ziyaret edecekmiş. Randevu talebinde bulundular. Biz de cuma günü saat 14.00'te kendisi ile görüşeceğiz. Bu açıklamalarımdan sonra beni partiye davet edeceğini düşünmüyorum. Fakat kim davet ederse etsin; nerdeyse etmeyen kalmadı, hiçbirine 'Evet' diyecek değilim. Benim ilkelerim var. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil. Tekliflere kapalıyım. Süremin dolmasını bekliyorum. Bu partinin içerisinde ısrarla kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Partide gördüğüm yanlışları da söylemeye devam edeceğim. Bu yolda dimdik yürüyeceğim" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisi ile ilgili de konuşan Özcan, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini uzaktan takip ettik. İçi boş bir gezi gibi gördüm. Bu kadar yol, bu yapılanlar için değer miydi? Değmezdi ama gördüğüm kadarıyla dolu bir gezi değildi. Kendi takdirleri, ben olsam gitmezdim" diye konuştu. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
1
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
2
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿Ağaçların arasındaki kurdu 82 kişiden 2'si bulabildi
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
3
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
﻿SGK harekete geçti. Bildirmeyene en az 6 bin 471 TL ceza
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
4
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿ABD’li yetkililer Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile ne konuştu. Bloomberg sır görüşmeyi açıkladı
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
5
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
6
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
﻿ 2022 sonunda bitiyordu. Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
7
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
﻿Manisa'da tonlarca sahte içki ele geçirildi
﻿Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿New York borsası güne karışık seyirle başladı
﻿New York borsası güne karışık seyirle başladı
﻿New York borsası güne karışık seyirle başladı
﻿Seyir halindeyken direksiyonu çıkaran sürücü yakalandı
﻿Seyir halindeyken direksiyonu çıkaran sürücü yakalandı
﻿Seyir halindeyken direksiyonu çıkaran sürücü yakalandı
﻿BM: Libya’da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
﻿BM: Libya’da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
﻿BM: Libya’da 1,3 milyon kişi acil insani yardıma muhtaç
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.