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Son Dakika... Depremde can kaybı 1651'e yükseldi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğünde deprem sonrası Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde şu ana kadar 1651 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 21:00
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Son Dakika... Depremde can kaybı 1651'e yükseldi

Son Dakika... Depremde can kaybı 1651'e yükseldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Türkiye'nin tarihinin en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, "Sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından çevre bölgelerde de 3 tane 6 ve üzeri olmak üzere toplam 147 artçı deprem meydana geldi. Deprem tüm bölgede hissedilmiş olmak ile beraber Hatay başta olmak üzere 10 ilde ciddi hasar söz konusu. Şu ana kadar tespit edilen bin 651 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 bin 119 yaralımız mevcut. Üzüntümüz çok büyük. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Deprem bölgelerindeki hastanelerde de hasar oluştuğunu belirten Bakan Koca, "Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizde ciddi hasar var. Ayrıca İskenderun Devlet Hastane’mizin eski binası A blok depremde çöktü. Şu an enkaz altındaki hasta ve çalışanlarımızı kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Bu iki hastanemizdeki ambulanslarla özellikle İskenderun’dan yaralıları Mersin Şehir Hastanesi’ne, Hatay’dakileri yaralıları ise Adana Şehir Hastanemize naklediyoruz. Bölge hastanemizde yaralılar için kapasite oluşturduk. Uçak ve kara ambulanslarımız hasta nakillerine başladı. Hastanelerimizde tüm sağlık çalışanları tüm kadro görev başında. Hava şartları ve depremden etkilenen bölgenin büyüklüğü sebebiyle ekipler sahaya zorlukla ulaşıyor. Helikopterlerimiz hava muhalefeti sebebiyle bugün kalkamadı. Devlet olarak tüm zorluklara rağmen ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız. AFAD, UMKE 112 acil, Silahlı Kuvvetleri, kolluk kuvvetleri, arama kurtarma ekipleri sahada çalışıyor. Çevre illerden de ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Afetten etkilenen 10 ilimizdeki ekiplere ve ambulanslara ilaveten il dışından 602 ambulans, 187 UMKE timi, 2 ambulans uçağımız ile toplam 2 bin 256 acil sağlık personeli hasar gören illerimize ulaştı. Devlet tüm imkanlarıyla yaralarını sarmak için bölgede. Tüm vatandaşlarımızdan dua bekliyoruz. Bu felaketler ancak birlikte dayanışma ile aşılabilir. Ülkede bir seferberlik hali olduğunu biliyoruz. İllerdeki afet koordinasyon merkezleri aracılığıyla koordinasyona katılmak son derece önemli. Hep birlikte yaralarımızı saracağız" diye konuştu.

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Yakut
6.02.2023 21:23
Bölgeye gidilemiyor bile havaalanlarının birçoğu kapalı.hasarli.karsyolu desen bircok noktada kapalı.urartulardan kalma bin yasinda köprü ayakta..bunların yaptıkları yıkılmış ..ayıp yahu  
 
kamil
6.02.2023 21:08
diyanet sela okutuyor. enkazdaki vatandaşı kaderine terk etmiş. zaten bu soğukta sabaha kimse kalmaz. Allah bizi akp den kurtarsın.  
 
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