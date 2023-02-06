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Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz

Yüce Türk milleti her zaman olduğu gibi zor günde birlik olup kenetlendi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 21:37
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Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu

Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
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HABER: İSA KARAARSLAN | KAMERA: ORHAN CAN

Kartal Belediyesi, 10 ilde can ve mal kaybına neden olan ve Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası mağdur olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yardım malzemesi kampanyası başlattı.

Kartal Belediyesi tarafından başlatılan kampanya için vatandaşlar belediyenin belirlediği noktaları akın etti. Kartal’da Uğur Mumcu Mahallesi’nde belediyenin belirlediği noktadan gelen görüntüler ise insanı duygulandıracaktan cinsten.

Gerçekleşen toplumsal olaylara çok çabuk bir şekilde reaksiyon veren ve hemen kenetlenebilen Türk halkı yine bu özelliğini ortaya koydu. İnanması zor olsa da görüntüler sadece bir mahalleden geliyor. Belediye tarafından belirlenen noktadan gelen görüntülerde göze ilk çarpan kalabalık oldu. Mahallelinin genciyle yaşlısıyla adeta bir seferberlik halinde çalıştığı ortamda evinden, dükkanından kim neyi getirebildiyse, kimin neye gücü yetiyorsa alıp getiriyor ve Kartal Belediyesi’ne ait araçlara yüklenerek depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkıyor.

Görüntüleri kayda alan tecrübeli gazeteci Orhan Can gözyaşlarına hakim olamadı.

KARTAL BELEDİYESİ DUYURDU

Kartal Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine gitmesi ile eş zamanlı olarak başlatılan yardım kampanyasında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, gönüllü yardım komisyonu oluşturdu.

Kartal Belediyesi’nin oluşturduğu gönüllü yardım komisyonu tarafından toplanan yardım malzemeleri, Kartal Ekolojik Pazar alanında bulunan etkinlik çadırına kurulan Afet Yardım Merkezi’nde belediye çalışanlarının desteğiyle teslim alınıp, tasnif ediliyor ve deprem bölgesine gönderilmek üzere paketleniyor.

Özellikle resmi kurumlar tarafından ihtiyaç listesi arasında bulunduğu açıklanan; ısıtıcı, battaniye, yorgan, yastık, nevresim takımı, gıda kolisi, tulum, kışlık kıyafet, kışlık bot, mont, kışlık bebek kıyafeti, atkı, bere, eldiven, tuvalet kağıdı, sabun, ıslak mendil, bebek bezi, bebek maması, hijyenik ped, hijyen seti gibi malzemeler, Ekolojik Pazar Etkinlik Çadırı’nda toplanarak afetten etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkacak.

Oluşturulan gönüllü komisyon, sadece Kartallıların değil, yardımsever İstanbulluların da destek verdiği kampanya için temiz ve kullanılabilir ürünlerin gönderilmesi konusunda vatandaşların duyarlı olması amacıyla çağrıda bulunuyor.

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Birlik ol Türkiyem.inadina birlik ol .
6.02.2023 21:51
Millet birlik olmak istedikçe bu milleti alevi, Sünni,laik, müslüman,bosnak,roman.kurt,laz ,sağcı, solcu diye ayırmak için ellerinden geleni yapıyor birileri sizce kim bu sözleri eden  
 
1950
6.02.2023 21:47
Bu ülke insanı çok iyidir, birde siyasiler insanları sucu bucu diye ayırmasalar, sadece hizmet yarışına girseler diyeceğim ama buda eğitim işi, yetersiz olursan, etrafında da yetersizler toplanır  
 
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