12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Son Dakika.. EYT Ocak ayına kaldı

Habertürk TV'nin AKP kaynaklarından aldığı bilgiye göre EYT düzenlemesiyle ilgili takvim ocak ayında başlayacak

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 17:02
Takip Et

Son Dakika.. EYT Ocak ayına kaldı

Son Dakika.. EYT Ocak ayına kaldı
+
Aa
-

EYT düzenlemesi 2023 yılının Ocak ayına kaldı.

Habertürk’ün aktardığına göre, AKP kaynakları EYT'nin Aralık ayında Meclis’e gelmesinin zor olduğunu ifade etti.

Meclis'teki EYT görüşmelerinin Ocak ayında başlaması bekleniyor.

Bugün gerçekleşen Kabine toplantısında ana gündem maddelerinden ikisi EYT yasası ve asgari ücret. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akşam saatlerinde toplantının ardından açıklama yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü EYT çalışması 2022 yılının ikinci yarısında hızlandı. Haziran ayı itibarıyla EYT düzenlemesine tabi olacak 8 Eylül 1999 öncesi prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamış 1,5 milyon kişinin olduğu ifade edilirken, bu rakamın Ocak 2023'te 1,7-1,8 milyon kişiye yükselmesi bekleniyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Serdar akbaş
12.12.2022 17:27
Eyt ocagın kaçında acaba  
 
Gariban
12.12.2022 17:10
Sizi Allaha havale ediyorum  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
1
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
2
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
3
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
4
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
5
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
6
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
7
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿İşte uyutan besinler
﻿İşte uyutan besinler
﻿İşte uyutan besinler
﻿F-35'lerle ilgili dikkat çeken iddia. Her gün ayrı şifre
﻿F-35'lerle ilgili dikkat çeken iddia. Her gün ayrı şifre
﻿F-35'lerle ilgili dikkat çeken iddia. Her gün ayrı şifre
﻿İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliğinde çoğunluğun eğilimi evet yönünde
﻿İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliğinde çoğunluğun eğilimi evet yönünde
﻿İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliğinde çoğunluğun eğilimi evet yönünde
﻿Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
﻿Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
﻿Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.