Son Dakika.. EYT Ocak ayına kaldı

EYT düzenlemesi 2023 yılının Ocak ayına kaldı.

Habertürk’ün aktardığına göre, AKP kaynakları EYT'nin Aralık ayında Meclis’e gelmesinin zor olduğunu ifade etti.

Meclis'teki EYT görüşmelerinin Ocak ayında başlaması bekleniyor.

Bugün gerçekleşen Kabine toplantısında ana gündem maddelerinden ikisi EYT yasası ve asgari ücret. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akşam saatlerinde toplantının ardından açıklama yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü EYT çalışması 2022 yılının ikinci yarısında hızlandı. Haziran ayı itibarıyla EYT düzenlemesine tabi olacak 8 Eylül 1999 öncesi prim günü ve sigortalılık süresini tamamlamış 1,5 milyon kişinin olduğu ifade edilirken, bu rakamın Ocak 2023'te 1,7-1,8 milyon kişiye yükselmesi bekleniyor.