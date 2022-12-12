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Akşener'den EYT tepkisi: İktidar sözünden dönmenin yollarını arıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, EYT gündemine ilişkin paylaşımda bulundu. Düzenlenmenin 2023 yılının ocak ayına kalmasına eleştiren Akşener, "Ya şimdiden sözünüzü tutun; Ya da İYİ Parti iktidarında EYT sorununun tarihin tozlu raflarına nasıl kaldırılacağını izleyin" sözlerine yer verdi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 22:30
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Akşener'den EYT tepkisi: İktidar sözünden dönmenin yollarını arıyor

Akşener'den EYT tepkisi: İktidar sözünden dönmenin yollarını arıyor
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin 2023 yılının ilk ayına ertelendiği açıklanmasına tepki gösterdi.

Akşener, sosyal medya üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

"YA SÖZÜNÜZÜ TUTUN YA DA İYİ PARTİ İKTİDARINI BEKLEYİN"

İktidarı sözünden dönmekle suçlayan Akşener, "EYT'li kardeşlerimizin kazanılmış haklarını yıllardır gasp eden iktidar, yine sözünden dönmenin yollarını arıyor...Ya şimdiden sözünüzü tutun; Ya da İYİ Parti iktidarında EYT sorununun tarihin tozlu raflarına nasıl kaldırılacağını izleyin" dedi.

 

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