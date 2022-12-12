Akşener'den EYT tepkisi: İktidar sözünden dönmenin yollarını arıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemenin 2023 yılının ilk ayına ertelendiği açıklanmasına tepki gösterdi.

Akşener, sosyal medya üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

"YA SÖZÜNÜZÜ TUTUN YA DA İYİ PARTİ İKTİDARINI BEKLEYİN"

İktidarı sözünden dönmekle suçlayan Akşener, "EYT'li kardeşlerimizin kazanılmış haklarını yıllardır gasp eden iktidar, yine sözünden dönmenin yollarını arıyor...Ya şimdiden sözünüzü tutun; Ya da İYİ Parti iktidarında EYT sorununun tarihin tozlu raflarına nasıl kaldırılacağını izleyin" dedi.