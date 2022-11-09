Flaş.. Flaş... Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay gözaltına alındı. Öğretmenlere AYM önünde polis engeli

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) geçtiğimiz şubat ayında kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) karşı öğretmenler aylardır okullarda ve alanlarda kanunun iptal edilerek yeniden düzenlenmesine dönük talepte bulunuyor.



Eğitim-İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç-Sen, Anadolu Eğitim-Sen, Özgür Eğitim-Sen, Eğitim Hak-Sen, Eksen Eğitim-Sen, İdeal Eğitim-Sen, Eğitim Söz-Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası ortak karar alarak kariyer basamak sınavlarının iptali ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi için 2 Kasım’da eylem yapmıştı.

‘MESLEK NÖBETİ’NDE 3 GÖZALTI

TELE1'de yer alan haberde, AYM’de görüşülecek meslek kanununa karşı nöbet başlatan öğretmenlerin bugünkü eylemine polis izin vermedi. Polis müdahalesinin ardından Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Hüseyin Selçuk ve Genel Özlük Hukuk Sekreteri Orhan Yıldırım yerde sürüklenerek gözaltına alındı.



