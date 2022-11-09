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  • Flaş.. Flaş... Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay gözaltına alındı. Öğretmenlere AYM önünde polis engeli

Flaş.. Flaş... Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay gözaltına alındı. Öğretmenlere AYM önünde polis engeli

Eğitim sendikaları, Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görüşülecek "Öğretmen Meslek Kanunu"na karşı “meslek nöbeti” başlattı. Öğretmenlerin eylemine polis engel olurken, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay gözaltına alındı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 11:49
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Son dakika haberi: Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay gözaltına alındı. Öğretmenlere AYM önünde polis engeli

Flaş.. Flaş... Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay gözaltına alındı. Öğretmenlere AYM önünde polis engeli
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) geçtiğimiz şubat ayında kabul edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) karşı öğretmenler aylardır okullarda ve alanlarda kanunun iptal edilerek yeniden düzenlenmesine dönük talepte bulunuyor.

Eğitim-İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç-Sen, Anadolu Eğitim-Sen, Özgür Eğitim-Sen, Eğitim Hak-Sen, Eksen Eğitim-Sen, İdeal Eğitim-Sen, Eğitim Söz-Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası ortak karar alarak kariyer basamak sınavlarının iptali ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi için 2 Kasım’da eylem yapmıştı.

‘MESLEK NÖBETİ’NDE 3 GÖZALTI
TELE1'de yer alan haberde, AYM’de görüşülecek meslek kanununa karşı nöbet başlatan öğretmenlerin bugünkü eylemine polis izin vermedi. Polis müdahalesinin ardından Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Eğitim-İş Genel Mali Sekreteri Hüseyin Selçuk ve Genel Özlük Hukuk Sekreteri Orhan Yıldırım yerde sürüklenerek gözaltına alındı.

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Alper Hoca
9.11.2022 12:10
İlkokul mezunu bekçiye öğretmen maaşının bir buçuk katı maaş veriyorlar. Tüm sendikalar kıl tüy, parti patırtı kavgasında. Açın sözlüğe bir bakın sendika ne demek, gözünüzü seveyim.  
 
FİKRİ TAKİPÇİ
9.11.2022 12:00
Eğemen Parti Sistemi patikalar yol için döşeniyor  
 
iyi biliriz sizi
9.11.2022 11:58
Civisini çıkartan bedelini öder,Peker yazarken sesiniz çıkmadı? Evet suçluyum diyene tık yok? Sonra adalet mülkün temeli,kimin mülkünün?  
 
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