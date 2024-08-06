Son dakika... Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu

Son dakika... Son dakika... Hamas, İran'da suikast sonucu öldüren eski lideri Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ı getirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar oldu.

Geçtiğimiz günlerde İran'da gerçekleştirilen suikast sonucu öldürülen Haniye'nin yerine Hahya Sinvar, Hamas'ın yeni lideri olduğu açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

YENİ HAMAS LİDERİ YAHYA SİNVAR KİMDİR?

Yahya Sinvar, 1962 senesinde Han Yunus’ta dünyaya geldi.

Memleketinde lise eğitimini tamamladıktan sonra Gazze İslam Üniversitesi’nde eğitimine devam etti.

5 sene Üniversite’nin öğrenci konseyinde aktif görev aldı. Sinvar, sırasıyla; Teknik ve Spor Komiteleri Sekreteri, Öğrenci Konseyi Başkanı ve Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Hamas örgütünün kurucularından Ahmet Yasin’e yakınlığıyla bilinen Yahya Sinvar, 80’li yılların sonunda hareketin ilk silahlı kanadının kurulmasında yer aldı ve Şeyh Yasin’in birçok emrini yerine getirdi.

Hareketin “Mecd” olarak bilinen ilk güvenlik organının kuruluşunda yer aldı ve güvenlik biriminin de en tepedeki ilk sorumlusu oldu. Harekete has güvenlik dosyaları oluşturan Sinvar, ilk intifada ile birlikte o zaman Filistinli Mücahitler olarak bilinen hareketin ana koordinasyonunu sağladı.

Sert kişiliği ve her olaya güvenlik açısından yaklaşımıyla tanınan Sinvar, hareketin önde gelen birçok ismiyle de zaman zaman sorunlar yaşadı.

İlk kez 1982 senesinde hapse giren Sinvar, ikinci kez 1988 senesinde tutuklanarak aralıksız 22 sene İsrail zindanlarında mahpus kaldı.

Sinvar, 2011 senesinde İsrailli asker Gilad Şalit’e karşı serbest bırakılan 1027 Filistinli esirden biriydi.

Hareketin en önemli isimleri arasında yer alan Yahya Sinvar, gerek siyasi gerekse askeri kişiliğiyle ve özellikle de Kassam Tugayları ile Hamas arasındaki koordinasyonu sağlayan isim olarak ön plana çıktı.

2017 senesinde Gazze'deki Hamas yönetimi liderliğine örgütün askeri kanat komutanlarından Yahya Sinvar seçildi.

Gazze'deki Hamas hükûmetin başbakanlığını da yapacak olan Sinvar, İsmail Haniye'den bu görevi devraldı.

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