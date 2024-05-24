Son dakika… İliç’teki maden faciasında 6 kişi tutuklandı

Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasının yeni bilirkişi raporuna göre 6 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Anagold’un Türkiye müdürü Cengiz Yalçın Demirci de var.

Erzincan İliç’te Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’nin liç sahasında meydana gelen kaymayla ilgili yeni bilirkişi raporu yayınlandı.

Söz konusu raporda, olay için ‘iş kazası’ denirken Anagold Madencilik’in Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’nin aralarında olduğu 13 kişi asli kusurlu olarak sayıldı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunda imzası bulunan yetkililer de bilirkişilerce asli kusurlu bulundu.

İliç kazasına ilişkin bilirkişi raporu üzerine Anagold Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci, Operasyon Şefi Fuat Yılmaz, Patlatma Mühendisi Muhammed Kılıç, İSG Müdürü Selçuk Çiftlik, Proje Müdürü Shaun Schwartz ve mühendis İshak Aslan tutuklandı.

5 işçinin hala siyanürlü toprak altında olduğu İliç’te bilirkişiler üçüncü ikinci kez rapor hazırladı. 9 kişinin hayatını kaybettiği olayda ÇED olumlu raporunda imzası bulunan yetkililer ile 13 kişi asli kusurlu bulundu. Bilirkişiler, 26 kişinin ise tali kusurlu olduğu yönünde rapor hazırladı.

Söz konusu raporda, “Olayın meydana gelmesinde proje yönetim mekanizmasının doğru şekilde kurulmamış olmamasının, faz4B olarak kapasite artışına gidilmiş olmasının ve hazırlanan projelerdeki tasarım hatalarının bulunmasının, işletme aşamasında proje tasarım kriterlerinin yetersiz takip edilmesinin, uyarı sistemlerinin yetersiz olmasının ve çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmamasın etkili olduğu…” ifadelerine yer verildi.

ANAGOLD YETKİLİLERİ ASLİ KUSURLU

Yaşanan olayın çevre kirliliğine de neden olduğuna dikkat çekilen raporda, tasarım ve projelendirme aşamasında yığın liçin duyarlılık analizinde hazırlanan raporlarda meri mevzuatlarının gerekliliklerini sağlayacak veri sertlerinin kullanılmadığı, Maden ve Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmediği vurgulandı.

Asli sorumlu olarak SSR, Global Projeler Başkan Yardımcısı John Harmse gösterildi. Asli kusurlular arasında Anagold Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci ile operasyon şefi, işçi sağlığı ve güvenliği müdürü ve çeşitli mühendislerden oluşan 13 kişi yer aldı.