İliç’te bir kişinin daha cansız bedeni bulundu

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen facianın ardından, siyanürlü toprağın altında bir otomobile ulaşıldı. Otomobilin içerisinden bir işçisinin cansız bedeni çıkarıldı. Bulunan cesedin, Adnan Keklik’e ait olduğu üzerinde duruluyor.

Sabırlı Deresi bölgesinde bulunan otomobille ilgili çalışma başlatıldığı belirtilirken, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı da inceleme başlattı. Bölgede bulunan AFAD ekipleri de, otomobilin çıkarılması için çalışmalarını devam ettiriyor.

NE OLMUŞTU?

Anagold Madencilik’in Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Maden Sahası’nda 13 Şubat Salı günü saat 14.30 sıralarında toprak kayması gerçekleştirmişti. Maden ocağında çalışan 9 işçi, 10 milyon metreküp olarak hesaplanan siyanürlü toprağın altında kalmıştı.

9 işçiden Uğur Yıldız’ın cansız bedenine 53 gün sonra ulaşılırken, arama çalışmaları devam ediyordu.